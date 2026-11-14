Minimalna plata od 1.500 KM u FBiH: Sindikati traže povećanje, poslodavci strahuju za radna mjesta

RTV SLON

Najava da bi minimalna plata u Federaciji Bosne i Hercegovine u narednom mandatu mogla iznositi 1.500 KM otvorila je raspravu o mogućim ekonomskim posljedicama takvog povećanja. Dok sindikati smatraju da je riječ o neophodnom koraku zbog visokih troškova života, poslodavci upozoravaju na dodatno opterećenje privrede, a ekonomisti na mogućnost novog rasta cijena.

Federalni premijer Nermin Nikšić najavio je da bi najniža neto plata u narednom mandatu mogla biti 1.500 KM. Trenutno minimalna plata u Federaciji BiH iznosi 1.027 KM, a sindikati već duže vrijeme zagovaraju njeno povećanje.

Prema procjenama sindikata, minimalnu platu u Federaciji BiH prima oko 30.000 radnika. Smatraju da sadašnji iznos nije dovoljan za pokrivanje osnovnih životnih troškova.

„Procijenili smo da bi plata od 1.500 KM bila realna. To bi bio minimum kako bi radnik mogao preživjeti jedan mjesec, naravno, ako i supruga radi“, kazao je Samir Kurtović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH za FTV.

S druge strane, predstavnici poslodavaca upozoravaju da svako povećanje primanja mora biti usklađeno s mogućnostima privrede. Ističu da bi nagli rast troškova mogao ugroziti poslovanje pojedinih kompanija, ali i dovesti u pitanje postojeća radna mjesta.

„Želja je da plata bude veća, ali u realnim okvirima, kako se ne bi dovelo u pitanje poslovanje privrednih subjekata“, istakao je Safudin Čengić, predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH.

Ekonomisti upozoravaju da bi poslodavci dio povećanih troškova mogli prenijeti na krajnje potrošače kroz više cijene proizvoda i usluga.

„Takav povećani trošak poslovni subjekti pokušat će prenijeti na cijenu krajnjeg proizvoda, jer je riječ o trošku koji neko mora namiriti, a to je krajnji potrošač. To može izazvati inflatorni pritisak u Bosni i Hercegovini“, upozorio je ekonomski analitičar Igor Živko.

Sociolog Sead Pašić smatra da povećanje plata mora pratiti širi rast ekonomije i provođenje reformi. U suprotnom, upozorava, postoji rizik od inflacije i gubitka radnih mjesta, dok zadržavanje postojećeg nivoa primanja može dodatno potaknuti odlazak radne snage.

O visini minimalne plate za 2027. godinu razgovarat će se na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH, koja je zakazana za ponedjeljak. Konačna odluka očekuje se do kraja godine.

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