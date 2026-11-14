U FBiH je tokom prvih devet mjeseci 2026. godine rođeno 724 djece više nego u istom periodu prošle godine, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku. Istovremeno je zabilježen manji broj umrlih, što je ublažilo razliku između rođenih i umrlih. Ipak, uprkos povoljnijim brojkama, u Federaciji BiH i dalje umire znatno više ljudi nego što se rađa djece.

Prema podacima koje je Federalni zavod za statistiku objavio danas, od januara do kraja septembra ove godine rođeno je 11.691 dijete, dok je u istom periodu 2025. godine evidentirano 10.967 rođenih.

To predstavlja povećanje od 6,6 posto, odnosno 724 rođene bebe više u odnosu na prvih devet mjeseci prošle godine.

Istovremeno, broj umrlih smanjen je sa 15.132 na 14.808, što znači da su tokom ovogodišnjih devet mjeseci evidentirane 324 smrti manje nego lani.

U FBiH se smanjuje razlika između broja rođenih i umrlih

Kada se uporede rođenja i smrti, podaci pokazuju da je stanje nešto povoljnije nego prošle godine.

U prvih devet mjeseci 2025. godine broj umrlih bio je za 4.165 veći od broja rođenih. U istom periodu ove godine ta razlika iznosi 3.117.

To znači da je negativna razlika između rođenih i umrlih smanjena za 1.048 osoba, odnosno za približno 25 posto.

Iako je riječ o značajnoj promjeni, podaci još ne znače da je zaustavljeno smanjenje stanovništva. Broj umrlih i dalje je veći od broja rođenih, a u ove podatke nisu uključeni građani koji su napustili Federaciju BiH niti oni koji su se doselili.

Najmanje rođenih u januaru, najviše u julu

Kretanje broja rođenih tokom 2026. godine pokazuje da su među mjesecima postojale velike razlike.

Najmanje djece rođeno je u januaru, kada je evidentirano 918 rođenih. Već u februaru taj broj povećan je na 1.168, a u martu na 1.360.

Najviše rođenja zabilježeno je u julu, kada je rođeno 1.497 beba. U junu su evidentirana 1.482 rođenja, dok je u septembru rođeno 1.446 djece.

I broj umrlih mijenjao se iz mjeseca u mjesec. Najviše smrtnih slučajeva zabilježeno je u aprilu, njih 1.720, dok je najmanje evidentirano u januaru, kada je umrlo 1.518 osoba.

Posebno je zanimljiv juli, kada je broj umrlih bio za 162 veći od broja rođenih. To je najmanja mjesečna razlika od početka godine.

Septembar donio više rođenih, ali i više umrlih nego lani

Najnoviji mjesečni podaci pokazuju da je u septembru ove godine rođeno 1.446 djece, dok ih je u septembru 2025. godine bilo 1.432.

Dakle, tokom ovog septembra rođeno je 14 djece više nego u istom mjesecu prošle godine.

Međutim, povećan je i broj umrlih, sa prošlogodišnje 1.664 osobe na ovogodišnjih 1.687. Zbog toga je razlika između umrlih i rođenih u septembru iznosila 241, dok je godinu ranije bila 232.

To pokazuje da povoljniji rezultati za prvih devet mjeseci ne znače da je svaki pojedinačni mjesec bio bolji od istog mjeseca prošle godine.

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Može li se govoriti o poboljšanju demografske slike?

Podaci za prvih devet mjeseci ukazuju na dva pozitivna pomaka, više rođenih i manje umrlih nego u istom periodu 2025. godine.

Ipak, za ocjenu dugoročnih promjena potrebno je posmatrati više uzastopnih godina. Jedna godina s većim brojem rođenih nije dovoljna da bi se zaključilo da je počeo trajan rast broja novorođenčadi.

Prema metodologiji Federalnog zavoda za statistiku, objavljeni mjesečni podaci prikazuju događaje prema mjesecu njihove registracije. Konačna demografska slika zavisi i od kretanja stanovništva, odnosno broja ljudi koji se doseljavaju i odseljavaju.