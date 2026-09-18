Potraga za nestalom osobom kod Konjica, angažovana specijalizirana jedinica FUCZ-a

Nedžida Sprečaković
Potraga za nestalom osobom kod Konjica, angažovana specijalizirana jedinica FUCZ-a
Potraga za nestalom osobom kod Konjica, angažovana specijalizirana jedinica FUCZ-a

Potraga za nestalom osobom na području Konjica nastavljena je uz angažovanje Federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite za potrage i spašavanje u ljetnim i zimskim uslovima.

Riječ je o potrazi za starijom ženskom osobom, a odluka o angažovanju specijalizirane jedinice donesena je na zahtjev Kantonalne uprave civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Naredbu je donio privremeno postavljeni direktor Federalne uprave civilne zaštite Aldin Brašnjić.

Potraga za nestalom osobom traje do prestanka potrebe

Pripadnici Federalne specijalizirane jedinice angažovani su od 18. septembra, a potraga za nestalom osobom trajat će sve dok za tim bude postojala potreba.

Tokom aktivnosti koristit će se raspoloživo ljudstvo, materijalno-tehnička sredstva i oprema jedinice. Ukoliko bude potrebno, u potragu mogu biti uključeni i pripadnici drugih federalnih specijaliziranih jedinica, kao i njihova oprema.

pročitajte i ovo

Vijesti

Brojni požari u TK: Gorjelo u Tuzli, Živinicama, Gradačcu, Lukavcu i...

Vijesti

Požar kod Konjica prijeti kućama: Vatrogasci, radnici Šumarstva, mještani i dobrovoljci...

BiH

Novo zagađenje Neretve kod Konjica, otpadne vode ponovo završile u rijeci

Vijesti

Požari i dalje aktivni širom BiH: Najteže stanje na području Konjica

BiH

Požari u Hercegovini i dalje aktivni: U Konjic stigla pomoć iz...

Vijesti

Požari kod Konjica i dalje aktivni, helikopter OSBiH ponovo na terenu

Vijesti

Rekonstrukcija tuzlanskog porodilišta: Završena prva faza, slijede još dvije

Vijesti

Španski superkup 2027 stiže u Istanbul: Evo ko će igrati

Vijesti

Saobraćajna nesreća u Solini: Jedna osoba poginula, druga povrijeđena

Vijesti

Akcija Bure: Uhapšene još dvije osobe, zaplijenjeno 1.100 kilograma hemijske materije

Tuzla i TK

Zapošljavanje Roma i dalje izazov: Obrazovanje i podrška ključ do tržišta rada

Učitati više