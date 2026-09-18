Potraga za nestalom osobom kod Konjica, angažovana specijalizirana jedinica FUCZ-a

Potraga za nestalom osobom na području Konjica nastavljena je uz angažovanje Federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite za potrage i spašavanje u ljetnim i zimskim uslovima.

Riječ je o potrazi za starijom ženskom osobom, a odluka o angažovanju specijalizirane jedinice donesena je na zahtjev Kantonalne uprave civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Naredbu je donio privremeno postavljeni direktor Federalne uprave civilne zaštite Aldin Brašnjić.

Potraga za nestalom osobom traje do prestanka potrebe

Pripadnici Federalne specijalizirane jedinice angažovani su od 18. septembra, a potraga za nestalom osobom trajat će sve dok za tim bude postojala potreba.

Tokom aktivnosti koristit će se raspoloživo ljudstvo, materijalno-tehnička sredstva i oprema jedinice. Ukoliko bude potrebno, u potragu mogu biti uključeni i pripadnici drugih federalnih specijaliziranih jedinica, kao i njihova oprema.