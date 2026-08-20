Novo zagađenje Neretve kod Konjica, otpadne vode ponovo završile u rijeci

Novo zagađenje Neretve zabilježeno je danas u Konjicu, a iz Udruženja za zaštitu okoline „Zeleni Neretva“ i Fondacije Atelje za društvene promjene ACT navode da otpadne vode dolaze s područja industrijske zone.

Kako su saopćili iz Udruženja „Zeleni Neretva“, oko 12 sati primijećeno je ispuštanje otpadnih voda u rijeku, nakon čega su o slučaju obaviještene nadležne institucije.

Prema nezvaničnim informacijama Fondacije ACT, Agencija za vodno područje Jadranskog mora angažovala je specijalizovanu firmu koja obavlja uzorkovanje vode. Očekuje se i izlazak inspektora Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Iz ovih organizacija poručuju da je potrebno utvrditi da li se radi o ekološkom incidentu ili redovnom ispuštanju otpadnih voda, koje bi u tom slučaju moralo biti u propisanim i dozvoljenim granicama.

Fondacija ACT upozorava da problem zagađenja Neretve na ovom području traje decenijama, te smatraju da ga lokalne i entitetske vlasti do sada nisu uspjele riješiti. Navode i da su nekadašnje plaže nizvodno od industrijske zone praktično nestale iz svakodnevne upotrebe stanovništva.

Više informacija o mogućem zagađenju Neretve i rezultatima analize uzetih uzoraka očekuje se nakon što nadležne institucije završe provjere.