Elmedin Konaković nakon prvih rezultata: NiP zadržao procenat, ali očekivao više

Elmedin Konaković, predsjednik Naroda i Pravde, izjavio je nakon objave prvih rezultata Općih izbora da je njegova stranka procentualno ostala na približno istom nivou kao na prethodnim izborima, iako su u NiP-u očekivali nešto bolji rezultat. Kao jedan od razloga za manji broj mandata naveo je nižu izlaznost birača.

Prema njegovim riječima, NiP trenutno ima dva mandata na državnom nivou i pet na nivou Federacije BiH. U Kantonu Sarajevo stranka također računa na pet mandata, uz mogućnost šestog nakon prebrojavanja glasova iz inostranstva.

Konaković je naveo da je stranka ostvarila dobre rezultate u Bosansko-podrinjskom kantonu, dok je, kako je ocijenio, zadržala stabilne pozicije u Zeničko-dobojskom, Srednjobosanskom i Tuzlanskom kantonu.

Govoreći o mogućem formiranju vlasti na državnom nivou, Elmedin Konaković ponovio je da NiP ne želi koaliciju sa SNSD-om. Smatra da opozicione stranke iz Republike Srpske imaju dovoljan broj mandata da budu dio nove parlamentarne većine, te da bi trebalo izvršiti politički pritisak na HDZ BiH kako učešće SNSD-a ne bi bilo uslov za formiranje vlasti.

Osvrnuo se i na rezultate Trojke u Kantonu Sarajevo, gdje je čestitao SDP-u i Našoj stranci, uz ocjenu da je NiP tokom prethodnog perioda preuzeo najveći dio političke odgovornosti.

Konaković je kazao da su upravo zbog toga najveći dio nezadovoljstva birača osjetili u njegovoj stranci. Kao primjer objektivnih primjedbi građana naveo je probleme s vodosnabdijevanjem u Sarajevu i rad pojedinih menadžmenta za koje smatra da nisu odgovorili zadatku.

Elmedin Konaković je poručio i da NiP u ovom trenutku neće inicirati pregovore o formiranju vlasti u Kantonu Sarajevo, već će prepustiti SDA da pokuša okupiti parlamentarnu većinu.