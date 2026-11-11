Konaković objavio spisak: Evo ko je dobio diplomatske pasoše BiH

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković danas je objavio spisak osoba kojima su tokom njegovog mandata izdati diplomatski pasoši BiH.

Prema predstavljenim podacima, od 2023. do 2026. godine izdata su ukupno 284 diplomatska pasoša, a među njihovim dobitnicima nalaze se poznati sportisti, pjevači, privrednici, naučnici i bivši politički zvaničnici.

Dokumentacija predstavljena na konferenciji za novinare pokazuje da je najviše diplomatskih pasoša izdato osobama iz sporta, ukupno 164, što čini približno 58 posto svih izdatih dokumenata.

Privrednicima i poduzetnicima izdato je 39 pasoša, osobama iz oblasti humanitarnog rada i društvenog angažmana 22, dok je predstavnicima umjetnosti i kulture pripalo 19 pasoša. Naučnicima je izdato 17, predstavnicima institucija i organizacija deset, osobama koje promovišu BiH sedam, a bivšim članovima ratnog Predsjedništva Republike BiH šest pasoša.

Podaci se odnose na broj izdatih dokumenata, a ne na broj pojedinaca, budući da su neke osobe diplomatski pasoš dobile više puta.

Najviše diplomatskih pasoša BiH izdato u 2026. godini

Broj izdatih diplomatskih pasoša povećavao se iz godine u godinu. Tokom 2023. izdato ih je devet, u 2024. godini 44, dok je 2025. taj broj porastao na 71.

Najveći broj zabilježen je ove godine, kada je izdato 160 diplomatskih pasoša, što predstavlja više od polovine ukupnog broja evidentiranog tokom Konakovićevog mandata.

Među osobama koje su pasoše dobile 2023. godine nalaze se Edin Džeko, Damir Džumhur, Dea Herdželaš, Sanjin Pehlivanović, Tomislav Cvitanušić, Goran Grahovac, rediteljica Jasmila Žbanić, muzičar Edin Dervišhalidović, poznatiji kao Dino Merlin, i putopisac Robert Dacešin.

Naredne godine na spisak su uvršteni Lejla Njemčević, Mirza Bašić, Hamza Turulja, Boško Jović i Elvir Karalić, među ostalima.

Tokom 2025. godine diplomatske pasoše dobili su i Razija Mujanović, Džanan Musa, Amel Tuka, Edin Višća, Kristijan Iličić, Adnan Hasković i Edhem Čustović.

Na spisku Džeko, Demirović, Barbarez, Čolić i Hanka Paldum

Među imenima navedenim za 2026. godinu nalaze se fudbalski reprezentativci Edin Džeko, Ermedin Demirović, Haris Tabaković, Samed Baždar i Jusuf Gazibegović.

Diplomatski pasoši izdati su i selektoru Sergeju Barbarezu, treneru Vahidu Halilhodžiću, kao i muzičkim zvijezdama Zdravku Čoliću i Hanki Paldum.

Na spisku se nalazi i šest bivših članova ratnog Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine: Mirko Pejanović, Sefer Halilović, Ejup Ganić, Tatjana Ljujić-Mijatović, Miro Lazović i Ivo Komšić.

Konaković objasnio zašto je objavio spisak

Ministar vanjskih poslova BiH kazao je da je dokumentaciju odlučio predstaviti javnosti kako bi odgovorio na kritike i optužbe koje su se pojavile u vezi s dodjelom diplomatskih pasoša.

„Danas mi je zaista glavni razlog sazivanja ove konferencije bio da razbijemo tu famu, te spinove i laži o dodjeli diplomatskih pasoša“, izjavio je Konaković.

Prema njegovim riječima, pasoši su dodjeljivani na osnovu diskrecionog prava ministra, osobama koje svojim rezultatima i aktivnostima doprinose međunarodnoj promociji Bosne i Hercegovine.

Među dobitnicima su i predstavnice udruženja Majke Srebrenice, kao i približno 40 privrednika i izvoznika. Konaković je naveo da im diplomatski pasoši olakšavaju međunarodna putovanja i poslovne aktivnosti.

Istakao je i da posjedovanje diplomatskog pasoša ne znači automatsko sticanje diplomatskog imuniteta.

„Ti ljudi nisu nosioci nikakvih diplomatskih prava, ne mogu biti zaštićeni od bilo kakvog krivičnog gonjenja. Ništa im to ne pomaže u bilo kakvim procesima, osim što im značajno olakšava putovanja“, rekao je Konaković.

Ministar je odbacio tvrdnje da su pasoši dodjeljivani prema političkoj ili nacionalnoj pripadnosti, pozivajući javnost i novinare da pregledaju objavljenu dokumentaciju i ukažu na eventualne nepravilnosti.