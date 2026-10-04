Ćudić: Građani su glasali za promjene, moguće nove većine na više nivoa vlasti

Predsjednica Naše stranke Sabina Ćudić ocijenila je nakon Općih izbora da su birači, posebno u Federaciji Bosne i Hercegovine, poslali jasnu poruku da žele promjene u vlasti. Dodala je da, prema njenoj ocjeni, takav izborni trend nije zabilježen i u Republici Srpskoj.

Govoreći o rezultatima stranaka Trojke i dosadašnje vlasti, Ćudić je navela da izborni rezultat otvara mogućnost formiranja novih parlamentarnih većina na više nivoa, od Kantona Sarajevo do Vlade Federacije BiH.

Istakla je da su u Našoj stranci svjesni poruke i kritike koju su birači uputili, kako kada je riječ o Kantonu Sarajevo, tako i o rezultatima na državnom nivou.

„To je poruka koju mi u Našoj stranci ne shvatamo olako“, poručila je Ćudić.