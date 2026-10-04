Ćudić: Građani su glasali za promjene, moguće nove većine na više nivoa vlasti

Adin Jusufović
Sabina Ćudić
Sabina Ćudić

Predsjednica Naše stranke Sabina Ćudić ocijenila je nakon Općih izbora da su birači, posebno u Federaciji Bosne i Hercegovine, poslali jasnu poruku da žele promjene u vlasti. Dodala je da, prema njenoj ocjeni, takav izborni trend nije zabilježen i u Republici Srpskoj.

Govoreći o rezultatima stranaka Trojke i dosadašnje vlasti, Ćudić je navela da izborni rezultat otvara mogućnost formiranja novih parlamentarnih većina na više nivoa, od Kantona Sarajevo do Vlade Federacije BiH.

Istakla je da su u Našoj stranci svjesni poruke i kritike koju su birači uputili, kako kada je riječ o Kantonu Sarajevo, tako i o rezultatima na državnom nivou.

„To je poruka koju mi u Našoj stranci ne shvatamo olako“, poručila je Ćudić.

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