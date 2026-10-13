Poznato ko bi mogao naslijediti Sabinu Ćudić na čelu Naše stranke

Ali Huremović
Poznato ko bi mogao naslijediti Sabinu Ćudić na čelu Naše stranke

Naša stranka će nakon neopozive ostavke Sabine Ćudić privremeno rukovođenje povjeriti jednom od troje aktuelnih potpredsjednika. Odluku o tome donijet će Glavni odbor stranke, čija će sjednica biti zakazana nakon objavljivanja zvaničnih rezultata Općih izbora.

Na sjednici Predsjedništva održanoj u ponedjeljak, Ćudić je potvrdila da ostaje pri odluci o povlačenju s predsjedničke funkcije, ali je naglasila da se njeno političko opredjeljenje ne mijenja.

“Naša stranka je moje doživotno opredjeljenje i to ne mogu promijeniti izborni rezultati”, poručila je Ćudić, pruživši podršku kolegama koji će voditi stranku do izbora novog rukovodstva.

Naša stranka čeka odluku Glavnog odbora

Prema stranačkom Statutu, dužnost vršioca dužnosti predsjednika ili predsjednice može preuzeti neko od troje potpredsjednika. Riječ je o Vildani Bešliji, Alenu Girtu i Behiji Kulović.

Vildana Bešlija je zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo, Alen Girt predsjedavajući Gradskog vijeća Sarajeva, dok je Behija Kulović zastupnica u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona.

Glavni odbor odlučit će ko će privremeno preuzeti predsjedničku funkciju, a na istoj sjednici razmatrat će se i izvještaj o izbornim rezultatima, mogućnosti formiranja vlasti te aktuelna politička situacija u Bosni i Hercegovini.

Novo rukovodstvo bit će izabrano na proljeće

Naša stranka planira održavanje redovnog kongresa na proljeće 2027. godine, kada će biti izabrano novo rukovodstvo.

Na kongresu će članovi birati predsjednika, tri potpredsjednika, članove Glavnog i Nadzornog odbora te članove Etičke komisije. Odluku o sazivanju kongresa donijet će Glavni odbor stranke.

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