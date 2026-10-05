Funkcioneri TK nakon izbora: Ko je blizu novog mandata?

Funkcioneri TK koji su bili kandidati na Općim izborima 2026. imaju različite izglede za nastavak političke karijere. Prema preliminarnim rezultatima, premijer Irfan Halilagić približio se federalnom mandatu, dok Jasmin Imamović ima izglednu poziciju za ostanak u državnom parlamentu. Dio dosadašnjih zastupnika mogao bi promijeniti nivo vlasti, a pojedini ministri trenutno su izvan projekcije direktnih mandata.

Ovaj pregled odnosi se na rezultate objavljene 5. oktobra 2026. u 9:45 sati. Brojevi glasova preuzeti su iz preliminarnih podataka Centralne izborne komisije BiH. Riječ je o rezultati kojim još uvijek nisu potvrđeni, kao i o mandatima koji također još uvijek nisu potvrđeni jer bi neobrađena biračka mjesta, drugi načini glasanja i konačna raspodjela kompenzacionih mandata mogu promijeniti sliku.

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Funkcioneri TK iz SDA: Halilagić prema federalnom parlamentu

Aktuelni premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić predvodio je listu SDA za Predstavnički dom Parlamenta FBiH u izbornoj jedinici 403, koja obuhvata Tuzlu, Lukavac, Srebrenik i Čelić. Dobio je 8.810 ličnih glasova, a SDA u toj jedinici prema trenutnoj projekciji ima dva direktna mandata. Drugi bi pripao dosadašnjem kantonalnom zastupniku Edinu Vikalu, koji ima 4.735 glasova.

Dosadašnji federalni zastupnik Salko Zildžić na istoj listi ima 3.692 glasa i trenutno je izvan projekcije dva direktna mandata. Nalazi se i na kompenzacionoj listi SDA, zbog čega bi zaključak da je definitivno izgubio mandat bio preuranjen.

U izbornoj jedinici 404 dosadašnja kantonalna zastupnica Hasiba Kurtić ima 5.982 glasa i nalazi se u projekciji dva direktna mandata SDA, zajedno s Begom Gutićem. Kantonalni zastupnik Asmir Hasić sa 4.662 glasa i federalna zastupnica Edita Mazić sa 4.406 glasova trenutno su izvan te projekcije. Hasić je također kandidat na kompenzacionoj listi.

U izbornoj jedinici 402 projekcija SDA obuhvata dosadašnje federalne zastupnike Rahima Gadžića i Indiru Omeragić. Gadžić je prikupio 7.413, a Omeragić 6.105 glasova.

Za Skupštinu TK listu SDA predvodio je Šekib Umihanić, dosadašnji kantonalni zastupnik. Ima 16.363 lična glasa, a stranci se trenutno projektuje 13 mandata. U takvoj raspodjeli novi mandat imaju u projekciji i dosadašnji zastupnici Smajo Mandžić, Lejla Vuković, Senad Alić, Bahrudin Ahmetagić, Edin Dedić i Damir Šišić, kao i raniji federalni zastupnik Fahrudin Skopljak, koji je ovaj put kandidat za kantonalni nivo.

Suvada Džuzdanović, sa 1.334 glasa i 14. mjestom na ovjerenoj listi, trenutno je izvan projekcije tih 13 mandata. Izvan nje su i kantonalni ministri Nedžad Bristrić, koji ima 2.665 glasova, te Edin Duraković sa 1.716 glasova.

Na državnom nivou Muamer Zukić, dosadašnji kantonalni zastupnik i delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH, ima 28.920 glasova. U projekciji tri direktna mandata SDA za izbornu jedinicu 515 nalazi se i dosadašnji državni zastupnik Midhat Čaušević sa 20.445 glasova.

Kantonalni ministri Fadil Alić sa 10.185 i Ahmed Omerović sa 9.025 glasova trenutno su izvan te projekcije.

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SDP: Imamović blizu nastavka mandata, Lakić u federalnoj projekciji

Jasmin Imamović, dosadašnji zastupnik SDP-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, ima 12.394 lična glasa. SDP-u se u izbornoj jedinici 515 trenutno projektuje jedan direktni mandat, a Imamović je kandidat kojem bi on pripao.

Dosadašnja državna zastupnica Rejhana Dervišević ima 1.991 glas, federalna zastupnica Azra Okić 3.820, a kantonalni zastupnik Hamza Bešić 4.230 glasova na istoj listi. Trenutno nisu u projekciji direktnog mandata. Okić i Dervišević nalaze se i na državnoj kompenzacionoj listi SDP-a.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić predvodio je listu SDP-a u izbornoj jedinici 403 i osvojio 5.439 glasova. U projekciji dva direktna mandata SDP-a nalazi se i dosadašnja kantonalna zastupnica Vedrana Petrović sa 1.732 glasa. Njena pozicija pokazuje zašto se mandat ne može određivati samo poređenjem ličnih glasova: kandidati ispod preferencijalnog praga zadržavaju prednost koju im daje redoslijed na listi.

U izbornoj jedinici 402 dosadašnji federalni zastupnik Nihad Krajinović, sa 3.209 glasova, nalazi se u projekciji jednog direktnog mandata SDP-a. Za Skupštinu TK stranci se projektuje sedam mandata, među kojima su i dosadašnji zastupnici Dževad Hadžić, Slađan Ilić, Vahidin Smajlović i Mirela Memić.

DF: Begić prema novom državnom mandatu, Mešalić prema Skupštini TK

Dosadašnji državni zastupnik Zlatan Begić ima 6.973 glasa i nalazi se u projekciji jednog direktnog mandata liste DF/GS u izbornoj jedinici 515. Kantonalni zastupnik Boris Krešić na istoj listi ima 1.709 glasova i trenutno je izvan direktne raspodjele, ali se nalazi na kompenzacionoj listi DF-a.

Mahir Mešalić, dosadašnji federalni zastupnik, ovaj put predvodi kantonalnu listu DF/GS i ima 3.735 glasova. Listi se projektuju tri mandata, a među kandidatima u toj projekciji nalazi se i Ivana Mijatović sa 1.263 glasa. Mijatović je aktuelna predsjednica Skupštine TK.

Dosadašnji federalni delegat Almir Dorić sa 563 glasa te kantonalni ministri Nataša Marošević sa 683, Damir Gazdić sa 631 i Almir Žilić sa 235 glasova trenutno su izvan projekcije tri kantonalna mandata.

Kantonalna zastupnica i federalna delegatkinja Sandra Imširović ima 1.092 glasa na federalnoj listi u izbornoj jedinici 403. Direktni mandat DF/GS u toj jedinici trenutno se projektuje Mustafi Tabakoviću, dok Imširović ostaje u konkurenciji i preko kompenzacione liste. Dosadašnji federalni zastupnici Alen Mujić u jedinici 402 i Hajrudin Kozarević u jedinici 404 također su kandidati DF/GS, ali tim listama u navedenim jedinicama trenutno nije projektovan direktni mandat.

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Naša stranka i NiP: Različiti izgledi za kantonalni i državni nivo

Dosadašnji federalni zastupnik Mirsad Čamdžić ima 1.572 glasa na kantonalnoj listi Naše stranke i nalazi se u projekciji dva mandata, zajedno s Omerom Berbićem. Dosadašnja kantonalna zastupnica Amila Hodžić sa 1.053 glasa trenutno je izvan te raspodjele.

Dosadašnja kantonalna zastupnica Amra Nadarević Vodenčarević ima 2.288 glasova u federalnoj izbornoj jedinici 403. Njoj se trenutno projektuje jedan direktni mandat Naše stranke. Federalni ministar trgovine Amir Hasičević, koji ima 2.509 glasova na državnoj listi, trenutno nema direktni mandat u projekciji, ali je kandidat i na kompenzacionoj listi.

Kantonalna zastupnica i federalna delegatkinja Silva Banović ima 691 glas na listi NiP-a i Stranke penzionera za Skupštinu TK. Zahvaljujući drugom mjestu na listi i projekciji tri mandata, trenutno je među kandidatima za novi mandat. Kantonalni zastupnik Izen Hajdarević, sa 2.376 glasova na državnoj listi NiP-a i SDBiH, trenutno je bez projektovanog direktnog mandata, uz kandidaturu i na kompenzacionoj listi.

Dosadašnji federalni zastupnik Admir Čavalić ima 2.604 glasa u izbornoj jedinici 403 i nalazi se u projekciji jednog direktnog mandata koalicije NiP, SDBiH i SPUBiH. Dosadašnji državni zastupnik Nihad Omerović na istoj federalnoj listi ima 1.345 glasova i trenutno je izvan direktne raspodjele.

SBiH, PDA, SBB i SDBiH: Ko ostaje u projekciji?

Dosadašnji kantonalni zastupnik i federalni delegat Žarko Vujović osvojio je 2.226 glasova za Skupštinu TK. Prema projekciji dva mandata Stranke za BiH, nalazi se među kandidatima koji bi nastavili zastupnički rad, zajedno s Mirnesom Gušićem. Vujović je bivši, a ne aktuelni predsjednik kantonalne skupštine.

Kantonalna zastupnica Lejla Ćebić Đerzić ima 3.318 glasova na zajedničkoj listi NES-a, PDA i Naprijed za Skupštinu TK. Nalazi se u projekciji dva mandata te liste. Dosadašnja federalna zastupnica Elzina Pirić ima 3.404 glasa u izbornoj jedinici 404 i nalazi se u projekciji jednog direktnog mandata iste koalicije.

Kantonalni zastupnik Emir Salihović osvojio je 2.798 glasova na listi SBB-a i trenutno je u projekciji dva mandata te stranke. Dosadašnja zastupnica Zumra Begić ima 1.041 glas i trenutno je izvan raspodjele, jer su je preferencijalnim glasovima prestigli drugi kandidati.

Za SDBiH su se kandidovali dosadašnji kantonalni zastupnici Husein Tokić i Jakub Suljkanović. Tokić ima 910, a Suljkanović 134 glasa. Njihova stranka sa 2,49 posto glasova trenutno je ispod izbornog praga i nema mandat u projekciji za Skupštinu TK.

Domovi naroda i kompenzacione liste traže konačan obračun

Rezultati glasanja ne daju neposredan odgovor na pitanje ko će biti delegat u domovima naroda. Delegati Doma naroda Parlamenta FBiH biraju se iz kantonalnih skupština, dok se izbor delegata Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH provodi posredno. Zbog toga sada nije moguće pouzdano napisati ko je obnovio delegatski mandat.

Za funkcionere koji trenutno nisu u projekciji direktnih mandata potrebno je pratiti i kompenzacione liste te konačne odluke CIK-a BiH. Trenutni rezultat pokazuje njihovu poziciju nakon većeg dijela prebrojanih glasova, ali još ne zatvara pitanje svih budućih mandata.

Urednička napomena i izvori

Ovo je pregled preliminarnih rezultata, a ne potvrđenih mandata. Presjek: 5. oktobar 2026, 9:45 prema objavi CIK-a. Obuhvat je usmjeren na kandidirane nosioce funkcija iz TK i predstavnike TK na višim nivoima, prema institucionalnim spiskovima mandata 2022–2026. Stranačka oznaka u članku odnosi se na kandidatsku listu 2026, jer se može razlikovati od oznake u starijem institucionalnom spisku. Članak ne prikazuje odsustvo s kandidatske liste kao izborni poraz. Pregled ne obuhvata lokalne gradonačelnike, načelnike, vijećnike niti osobe čije se imensko poklapanje s kandidatom ne može pouzdano razriješiti. Tvrdnja da su obuhvaćeni svi funkcioneri na svim nivoima zato nije upotrijebljena.