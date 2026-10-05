Ko su pobjednici, a ko gubitnici Općih izbora 2026. godine?

Pobjednici i gubitnici Izbora 2026. već se mogu prepoznati iz preliminarnih rezultata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, iako prebrojavanje još nije završeno. Rezultati pokazuju jačanje SDA i Stranke za BiH u Federaciji BiH, novi mandat Denisa Bećirovića i Željke Cvijanović, ulazak Darijane Filipović u Predsjedništvo BiH, ali i osjetan pad podrške Demokratskoj fronti, Narodu i pravdi i Našoj stranci.

Rezultati su i dalje preliminarni, a u njima još nema glasova pristiglih poštom, putem mobilnih timova, diplomatsko konzularnih predstavništava i potvrđenih glasačkih listića.

Dosadašnji rezultati zato još ne daju konačnu raspodjelu svih mandata, ali dovoljno jasno pokazuju u kojem pravcu se promijenio odnos političkih snaga nakon četverogodišnjeg mandata.

SDA ponovo uvjerljivo prva u FBiH

Stranka demokratske akcije jedan je od najvećih dobitnika izbora na parlamentarnom nivou u Federaciji BiH. Prema jednom od posljednjih objavljenih presjeka za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH iz Federacije, SDA ima 31,53 posto glasova. SDP BiH je drugi sa 15,47 posto, dok je koalicija okupljena oko HDZ-a BiH na 13,36 posto.

SDA je u odnosu na prethodne izbore povećala rezultat za više od šest procentnih poena. Taj rast je politički značajan jer stranku ponovo postavlja na poziciju ubjedljivo najsnažnije pojedinačne političke opcije među biračima u Federaciji BiH.

Najnoviji podaci sa kandidatskih lista dodatno pokazuju razmjere tog rezultata. SDA je za državni parlament u Federaciji imala više od 231 hiljade glasova, dok su među njenim najuspješnijim kandidatima Haris Zahiragić, Muamer Zukić i Midhat Čaušević.

Ipak, snažan rezultat stranke nije prenesen i na utrku za člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda. Bakir Izetbegović drugi izborni ciklus zaredom nije uspio pobijediti Denisa Bećirovića. To SDA stavlja u neobičnu političku poziciju, stranka je jedna od najvećih pobjednica parlamentarnih izbora, dok je njen predsjednik ponovo izgubio direktnu utrku za Predsjedništvo BiH.

Denis Bećirović zadržao mandat, SDP stabilizirao poziciju

Denis Bećirović također je među jasnim pobjednicima izbora. Prema preliminarnim rezultatima vodi ispred Bakira Izetbegovića, Semira Efendića i Fahrudina Radončića te bi trebao nastaviti mandat u Predsjedništvu BiH.

Njegov rezultat važan je i zbog činjenice da je ostvaren u trenutku kada dio stranaka koje su činile dosadašnju vlast u Federaciji bilježi pad. Bećirović je tako uspio zadržati ličnu biračku podršku uprkos nezadovoljstvu koje je dio birača iskazao prema pojedinim strankama aktuelne vlasti.

SDP je istovremeno ostvario solidan parlamentarni rezultat. Sa 15,47 posto glasova za državni parlament iz Federacije druga je politička opcija iza SDA, a u odnosu na prethodne izbore bilježi rast od približno dva procentna poena.

Prema posljednjim dostupnim podacima, SDP je na državnom nivou u Federaciji imao više od 114 hiljada glasova. Najviše pojedinačnih glasova unutar stranke imali su Zukan Helez, Saša Magazinović i Jasmin Imamović.

Stranka za BiH među najvećim dobitnicima

Rezultat Stranke za Bosnu i Hercegovinu jedan je od značajnijih pomaka na političkoj sceni Federacije. SBiH je prema preliminarnim podacima osvojila 8,73 posto glasova za državni parlament, što predstavlja rast od približno šest procentnih poena u odnosu na izbore prije četiri godine.

Stranka je tako došla do pozicije četvrte političke opcije prema broju glasova u Federaciji, ispred NiP-a, DF-a i Naše stranke. Prema kasnijem presjeku rezultata, SBiH je imala gotovo 65 hiljada glasova za državni parlament, a Džemal Smajić bio je kandidat sa najvećom pojedinačnom podrškom na njenim listama.

Semir Efendić nije uspio ugroziti Bećirovića i Izetbegovića u utrci za Predsjedništvo BiH, ali rezultat njegove stranke pokazuje da SBiH ulazi u novi izborni ciklus sa znatno većim koalicionim kapacitetom nego nakon izbora 2022. godine.

HDZ dobio ono što mu je godinama izmicalo

HDZ BiH može se svrstati među političke pobjednike prije svega zbog rezultata Darijane Filipović. Nakon više izbornih ciklusa u kojima kandidat HDZ-a nije osvajao mjesto hrvatskog člana Predsjedništva BiH, Filipović je prema preliminarnim rezultatima ostvarila prednost nad Slavenom Kovačevićem i ostalim kandidatima.

Na parlamentarnom nivou HDZ i partneri zadržali su stabilnu poziciju. Koalicija je prema preliminarnom presjeku osvojila 13,36 posto glasova za državni parlament iz Federacije BiH, što joj donosi treće mjesto iza SDA i SDP-a.

Rezultat HDZ-a dodatno dobija na političkoj težini zbog činjenice da je Hrvatska petorka osvojila 4,46 posto glasova i prešla izborni prag. Time se unutar hrvatskog biračkog tijela pojavila dodatna parlamentarna opcija, ali bez ugrožavanja vodeće pozicije HDZ-a BiH.

SNSD zadržao dominantnu poziciju u Republici Srpskoj

U Republici Srpskoj izbori nisu donijeli promjenu na vrhu političke scene. Željka Cvijanović prema ažuriranim rezultatima ima 284.934 glasa za člana Predsjedništva BiH, dok Marinko Božović ima 136.799, a Nebojša Vukanović 93.389 glasova.

SNSD vodi i na parlamentarnim nivoima. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske imao je 38,85 posto glasova, dok je za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH imao 40,91 posto.

Savo Minić također ima značajnu prednost u utrci za predsjednika Republike Srpske. Prema posljednjem objavljenom presjeku imao je 269.290 glasova, dok je Branko Blanuša bio na 216.867.

Za opoziciju u Republici Srpskoj to znači još jedan izborni ciklus u kojem nije uspjela preuzeti ključne pozicije od SNSD-a.

DF pretrpio jedan od najvećih padova

Demokratska fronta nalazi se na suprotnoj strani izborne bilance. Stranka je prema preliminarnim rezultatima za državni parlament iz Federacije osvojila 6,38 posto glasova, dok je prije četiri godine imala 10,52 posto.

Gubitak je dvostruk. DF je oslabio na parlamentarnom nivou, dok njen kandidat Slaven Kovačević nije uspio osvojiti mjesto hrvatskog člana Predsjedništva BiH koje je u prethodnim mandatima pripadalo Željku Komšiću.

Na kandidatskim listama DF-a najviše glasova prema posljednjem dostupnom presjeku imao je Zlatan Begić, dok je Željko Komšić bio neposredno iza njega.

Upravo kombinacija gubitka mjesta u Predsjedništvu i pada parlamentarne podrške čini DF jednim od jasnijih gubitnika ovog izbornog ciklusa.

NiP i Naša stranka platili cijenu učešća u vlasti

Narod i pravda također bilježi slabiji rezultat nego prije četiri godine. Koalicija NiP-a i SD BiH prema preliminarnim rezultatima osvojila je 6,9 posto glasova za državni parlament, dok je NiP na izborima 2022. imao 8,23 posto.

Najviše pojedinačnih glasova na listama NiP-a imao je predsjednik stranke Elmedin Konaković, ali rezultat stranke u cjelini pokazuje pad podrške nakon mandata provedenog u vlasti na nivou Federacije i Bosne i Hercegovine.

Naša stranka ima još izraženiji problem. Prema preliminarnim rezultatima osvojila je 4,03 posto glasova, u odnosu na 5,2 posto na prethodnim izborima.

Stranka je i dalje iznad izbornog praga prema trenutnom presjeku, ali sa znatno manjim prostorom za politički utjecaj nego u prethodnom mandatu. Sabina Ćudić je sa više od devet hiljada glasova trenutno najuspješnija kandidatkinja Naše stranke za državni parlament.

NES, PDA i Naprijed bez očekivanog iskoraka

Koalicija NES BiH, PDA i Naprijed prema preliminarnom presjeku ima 4,08 posto glasova za državni parlament iz Federacije. To je manje od rezultata koji je politički blok okupljen oko NES-a imao prije četiri godine, kada je osvojeno 4,88 posto.

Rezultat im omogućava ostanak u parlamentarnoj utakmici, ali ne pokazuje značajniji rast koji bi ovu koaliciju pretvorio u jednu od vodećih alternativa najvećim strankama.

Izbori promijenili odnos snaga, ali nisu srušili sve stare podjele

Prvi presjek pobjednika i gubitnika pokazuje da birači nisu poslali jedinstvenu poruku svim strankama vlasti. SDP je sačuvao i djelimično popravio parlamentarni rezultat, a Denis Bećirović zadržao prednost u utrci za Predsjedništvo. Istovremeno su NiP i Naša stranka izgubili dio podrške.

SDA je uvjerljivo ojačala na parlamentarnim listama, dok je Stranka za BiH napravila jedan od najvećih skokova među većim političkim subjektima. HDZ je zadržao parlamentarnu snagu i, prema preliminarnim rezultatima, dobio mjesto hrvatskog člana Predsjedništva BiH.

U Republici Srpskoj SNSD je još jednom potvrdio dominantnu poziciju, a rezultati Željke Cvijanović i Save Minića pokazuju da opozicione stranke ni na ovim izborima nisu uspjele preokrenuti odnos snaga.

Konačna slika zavisit će od preostalih biračkih mjesta, glasova poštom, mobilnih timova, DKP-a i potvrđenih glasačkih listića.