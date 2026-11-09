Novi saziv Predsjedništva BiH preuzima dužnost 16. novembra

Novi saziv Predsjedništva BiH zvanično će preuzeti dužnost u ponedjeljak, 16. novembra, kada je zakazana konstituirajuća sjednica ove državne institucije. Dva dosadašnja člana nastavit će obavljati funkciju, dok će na poziciji člana iz reda hrvatskog naroda doći do promjene.

Održavanje sjednice potvrđeno je iz Predsjedništva Bosne i Hercegovine, a prema objavljenim informacijama, početak je planiran u 16 sati.

Novi saziv Predsjedništva BiH činit će Bećirović, Filipović i Cvijanović

U naredne četiri godine dužnost članova Predsjedništva BiH obavljat će Denis Bećirović, Darijana Filipović i Željka Cvijanović.

Bećirović, koji predstavlja bošnjački narod, i Cvijanović, članica iz reda srpskog naroda, osvojili su drugi uzastopni mandat.

Promjena se odnosi na poziciju člana Predsjedništva iz reda hrvatskog naroda, koju će preuzeti Darijana Filipović, kandidatkinja HDZ-a BiH. Ona će zamijeniti Željka Komšića, kojem završava mandat u ovoj instituciji.

Komšić je član Predsjedništva BiH bio u četiri mandata, od 2006. do 2014. te od 2018. do 2026. godine.

Mandat novog Predsjedništva traje do 2030. godine

Uslovi za formiranje novog saziva državnog Predsjedništva stečeni su nakon što je Centralna izborna komisija BiH 3. novembra potvrdila rezultate Općih izbora održanih 4. oktobra.

Novi saziv Predsjedništva BiH obavljat će dužnost u mandatnom periodu od 2026. do 2030. godine.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, prema Ustavu BiH, nadležno je za vođenje vanjske politike, imenovanje ambasadora i drugih međunarodnih predstavnika države te predstavljanje Bosne i Hercegovine u međunarodnim organizacijama.

U njegovoj nadležnosti su i druga pitanja utvrđena Ustavom, uključujući određene poslove iz oblasti odbrane i međunarodnih odnosa.