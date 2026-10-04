Denis Bećirović vodi nakon 80 posto obrađenih biračkih mjesta

Denis Bećirović trenutno ima najviše glasova u utrci za bošnjačkog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, pokazuju prvi preliminarni rezultati Centralne izborne komisije BiH nakon 80 posto obrađenih biračkih mjesta.

Prema podacima CIK-a, Bećirović je osvojio 164.369 glasova, dok je Bakir Izetbegović dobio 148.036 glasova. Semir Efendić trenutno ima 110.530, a Fahrudin Radončić 9.320 glasova.

Denis Bećirović trenutno na prvom mjestu

Riječ je o preliminarnim i nepotpunim rezultatima, s obzirom na to da u trenutku objave nisu bila obrađena sva biračka mjesta. Denis Bećirović prema dosadašnjim podacima ima najveći broj glasova među kandidatima za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH.

<br />

Denis Bećirović prvi mandat u Predsjedništvu BiH osvojio je na Općim izborima 2022. godine, kada je izabran za člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda. Ukoliko se trenutni odnos glasova potvrdi nakon obrade svih biračkih mjesta i utvrđivanja konačnih rezultata, Bećirović bi osvojio drugi uzastopni mandat u Predsjedništvu BiH.