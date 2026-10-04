Kako je Tuzla glasala za Predsjedništvo BiH?

Predsjedništvo BiH bilo je jedan od nivoa vlasti za koji su građani Tuzle glasali na današnjim Općim izborima, a preliminarni rezultati pokazuju kako je podrška raspoređena među kandidatima za bošnjačkog i hrvatskog člana.

Prema trenutno dostupnom presjeku Centralne izborne komisije BiH, među kandidatima za bošnjačkog člana Predsjedništva najviše glasova u Tuzli dobio je Denis Bećirović, ukupno 16.528.

Bakir Izetbegović osvojio je 6.161 glas, Semir Efendić 4.588, dok je Fahrudin Radončić dobio 1.068 glasova.

Predsjedništvo BiH: Kako su glasali Tuzlaci za hrvatskog člana?

U odvojenoj utrci za hrvatskog člana Predsjedništva BiH, Slaven Kovačević je prema ovom presjeku u Tuzli osvojio 6.156 glasova.

Zdenko Lučić dobio je 2.202 glasa, dok je Darijana Filipović osvojila 1.437 glasova.

U zbirnom prikazu rezultata CIK-a Bećirović ima 43,33 posto ukupno evidentiranih važećih glasova za Predsjedništvo BiH u Tuzli, Izetbegović 16,15, a Kovačević 16,14 posto. Međutim, Izetbegović i Kovačević nisu kandidati za isto mjesto, zbog čega se njihov rezultat ne treba posmatrati kao međusobna borba za drugo mjesto.

Kovačević se kandiduje za hrvatskog, a Izetbegović za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH, pa se rezultati moraju posmatrati unutar dvije odvojene izborne utrke.

Podaci su preliminarni i mogu se mijenjati kako bude nastavljena obrada biračkih mjesta i unos ostalih kategorija glasova.