Kako je Tuzla glasala za Predsjedništvo BiH?

Ali Huremović
Kako je Tuzla glasala za Predsjedništvo BiH?

Predsjedništvo BiH bilo je jedan od nivoa vlasti za koji su građani Tuzle glasali na današnjim Općim izborima, a preliminarni rezultati pokazuju kako je podrška raspoređena među kandidatima za bošnjačkog i hrvatskog člana.

Prema trenutno dostupnom presjeku Centralne izborne komisije BiH, među kandidatima za bošnjačkog člana Predsjedništva najviše glasova u Tuzli dobio je Denis Bećirović, ukupno 16.528.

Bakir Izetbegović osvojio je 6.161 glas, Semir Efendić 4.588, dok je Fahrudin Radončić dobio 1.068 glasova.

Predsjedništvo BiH: Kako su glasali Tuzlaci za hrvatskog člana?

U odvojenoj utrci za hrvatskog člana Predsjedništva BiH, Slaven Kovačević je prema ovom presjeku u Tuzli osvojio 6.156 glasova.

Zdenko Lučić dobio je 2.202 glasa, dok je Darijana Filipović osvojila 1.437 glasova.

U zbirnom prikazu rezultata CIK-a Bećirović ima 43,33 posto ukupno evidentiranih važećih glasova za Predsjedništvo BiH u Tuzli, Izetbegović 16,15, a Kovačević 16,14 posto. Međutim, Izetbegović i Kovačević nisu kandidati za isto mjesto, zbog čega se njihov rezultat ne treba posmatrati kao međusobna borba za drugo mjesto.

Kovačević se kandiduje za hrvatskog, a Izetbegović za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH, pa se rezultati moraju posmatrati unutar dvije odvojene izborne utrke.

Podaci su preliminarni i mogu se mijenjati kako bude nastavljena obrada biračkih mjesta i unos ostalih kategorija glasova.

pročitajte i ovo

BiH

SDA ima najviše glasova za Predstavnički dom PSBiH

BiH

Željka Cvijanović ima najviše glasova za srpskog člana Predsjedništva BiH

BiH

Denis Bećirović vodi nakon 80 posto obrađenih biračkih mjesta

Istaknuto

Cvijanović u vodstvu za srpskog člana Predsjedništva BiH, SNSD u Doboju...

Vijesti

CIK: U Tuzli i drugim većim gradovima bez problema, nema zahtjeva...

Vijesti

U Brčkom nedostaju glasački listići za dio birača, zabilježeni i tehnički...

Vijesti

Komšić nije osvojio mandat u državnom Parlamentu: „Poruku naroda prihvatamo“

Istaknuto

Filipović i Čović se zahvalili Bošnjacima na pobjedi

Tuzla i TK

Poredak kandidata SDA za Skupštinu TK prema broju osvojenih glasova

Tuzla i TK

Preliminarna projekcija mandata za Skupštinu TK

Tuzla i TK

Skupština TK: Poređenje izbornih rezultata 2026. i 2022. godine

Učitati više