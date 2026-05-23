Oštra reakcija Hurtića: Izjave Ćudić vrijeđaju žrtve agresije

Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić reagovao je na govor Sabine Ćudić održan u sarajevskoj Vijećnici pred evropskim zvaničnicima, ocijenivši da su njene izjave o opsadi Sarajeva i agresiji na Bosnu i Hercegovinu neprihvatljive.

Kako je saopćeno iz Kabineta ministra, Hurtić je naveo da je obraćanje poslušao “sa dubokim ogorčenjem i nevjericom”, posebno zbog dijela u kojem se, kako tvrdi, opsada Sarajeva i agresija na BiH pokušavaju predstaviti kao obična “borba za moć”.

“Takve izjave predstavljaju grubo vrijeđanje žrtava agresije, šehida, poginulih boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine i svih građana koji su preživjeli najteže dane u historiji naše države”, poručio je Hurtić.

Dodao je da, kao pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine i čovjek koji je sa saborcima branio zemlju, jasno poručuje da “svaki borac zna šta se desilo”.

“Znaju svi oni koji su bili prisutni tokom agresije, koji su gledali granatiranje gradova, ubijanje djece, progone civila i svakodnevni teror nad građanima Sarajeva i Bosne i Hercegovine”, naveo je ministar.

Hurtić je ocijenio da tvrdnje kojima se, kako navodi, agresiji oduzima njen karakter predstavljaju opasan pokušaj relativizacije istine.

“Sarajevo nije bilo pod opsadom 1.425 dana zbog političkih neslaganja, nego zbog brutalne agresije tokom koje su ubijeni hiljade civila, među njima i djeca”, istakao je.

U reakciji je naveo i podatke o žrtvama opsade Sarajeva.

“Sabina Ćudić NE ZNA da su tokom opsade Sarajeva agresorske snage ubile 11.541 stanovnika, među kojima je bilo 1.601 dijete. NE ZNA za granatiranja redova za hljeb i vodu, bolnica, škola i dječijih vrtića. NE ZNA ni za dokazani genocid u Srebrenici. Sve to jasno i nedvosmisleno demantuje tezu da je riječ bila o pukoj ‘borbi za moć’”, poručio je Hurtić.

Dodao je da to nisu interpretacije niti politički narativi, već historijske činjenice potvrđene presudama međunarodnih sudova, dokumentima i svjedočenjima ljudi koji su preživjeli rat.

“Iako je Sabina Ćudić rođena 1982. godine i veći dio svog života provela u inostranstvu, gdje se i školovala, mi koji smo bili tokom rata u Bosni i Hercegovini zamolili bismo je da ne govori u ime svih nas. To je sramota, Sabina”, naveo je Hurtić.

Posebno zabrinjavajućim ocijenio je to što su takve izjave, kako navodi, izgovorene pred međunarodnim predstavnicima.

“Niko nema pravo vrijeđati uspomenu na one koji su dali živote za slobodu ove zemlje niti prekrajati istinu zarad dnevnopolitičkih ciljeva”, poručio je.

Hurtić je zaključio da je, zbog budućih generacija i dostojanstva žrtava, obaveza govoriti istinu.

“A istina je da je Bosna i Hercegovina bila žrtva agresije i da su njeni građani i borci herojski branili pravo na život, slobodu i opstanak države Bosne i Hercegovine”, saopćeno je iz Kabineta ministra.