Ćudić – Dodiku i Čoviću: Politička prostitucija ne može i neće vječno trajati

Predsjednica Naše stranke Sabina Ćudić oštro je reagovala nakon sastanka Milorada Dodika i Dragana Čovića u Banjoj Luci, poručivši da „politička prostitucija ne može i neće vječno trajati“.

Ćudić je istakla da je pod rukovodstvom Milorada Dodika, kako je navela, Republika Srpska politički, institucionalno i ekonomski srozana. Prema njenim riječima, Dodik se danas očajnički pokušava zadržati na političkoj sceni i naslovnicama, dok se suočava s ogromnim dugovanjima i propalim koncesijama.

„Na naplatu dolazi 1,6 milijardi dugovanja i stotine miliona izgubljenih u promašenim poslovima, a institucije su pretvorene u sluge privatnih interesa. Građani su taoci politike koja ne rješava probleme, nego stalno proizvodi krize“, poručila je Ćudić.

U svom obraćanju nije štedjela ni lidera HDZ-a Dragana Čovića, navodeći da „odnos između Dodika i Čovića simbolizira politički brak ucjena i interesa“, te da se „o pravima Hrvata u Republici Srpskoj ne smije ni govoriti jer ih njihov savez zanemaruje“.

„Podjela Federacije BiH je pucanj u prazno, pokušaj da se sakrije propast u koju je gurnuta Republika Srpska pod krinkom nacionalne brige. Ni građani ni teritorija neće biti moneta za ucjene“, naglasila je Ćudić.

Ona je dodala da presuda za nepoštovanje državnih institucija, koju je Dodik sam priznao i platio, pokazuje da „nije državnik, već politički penzioner koji pokušava održati puls stvaranjem neprijatelja i izmišljanjem podjela“.

Naša stranka zaključuje da je BiH potrebna odgovorna politika koja neće zavisiti od ličnih interesa i međusobnih pogodbi, već od stvarnih potreba građana svih entiteta i naroda.