Aktivistice i novinarke BiH o ubistvu Elme Godinjak: “Nijedna okolnost ne opravdava femicid”

Neformalna grupa aktivistica i novinarki iz Bosne i Hercegovine oglasila se nakon najnovijeg slučaja femicida od 1. maja, u kojem je Tarik Prusac vatrenim oružjem usmrtio suprugu, novinarku Elmu Godinjak.

U saopštenju su najoštrije osudile femicid, koji nazivaju posljednjim i najbrutalnijim oblikom nasilja nad ženama, ali i neodgovorne reakcije dijela medija i javnosti.

“Ovo nije još jedna ‘porodična tragedija’. Nije zločin iz ‘strasti’. Femicid je obrazac – posljedica sistema koji ne štiti žene. Ubistvo tokom brakorazvodne parnice nije izolovan slučaj. To je situacija visokog rizika od ponavljanja prijetnji, odmazde i eskalacije nasilja. U takvim slučajevima najdjelotvornija mjera zaštite je pritvor. Mjera koja se, nažalost, u slučajevima nasilja u porodici najrjeđe traži i izriče”, naglasile su.

Kako navode, svaka ubijena žena pokazuje da institucije nisu ozbiljno procijenile rizik.

“Zahtijevamo da policija, tužilaštva, sudovi i centri za socijalni rad postupaju hitno, u skladu s rizikom po život žena. Svaka neprocijenjena prijetnja, svaka olako shvaćena prijava i svako odlaganje postupanja mogu imati nepopravljive posljedice. Posebno upozoravamo na neodgovorno medijsko izvještavanje tokom potrage za naoružanim počiniocem koji je bio u bijegu s djetetom. Javnost ima pravo biti obaviještena o opasnosti, ali policijske službe moraju jasno postaviti granice kriznog komuniciranja u posebno osjetljivim slučajevima sa djecom. Objavljivanje lokacija i operativnih informacija u realnom vremenu može dovesti do promjene ponašanja počinioca, ubrzati bijeg i direktno ugroziti djecu. Svaka greška u izvještavanju može imati previsoku cijenu po život djeteta”, naglašavaju.

Dodaju da informisanje javnosti mora biti vođeno sigurnošću, a ne senzacionalizmom, brzinom i klikovima.

“Jednako opasan je i javni govor koji prati vijesti o femicidu. Apelujemo na sve koji se ovim povodom oglašavaju — u medijima, javnim istupima, komentarima na društvenim mrežama ili kroz pravno zastupanje — da se suzdrže od romantiziranja nasilnika i njihovih motiva. Izjave poput ‘on ju je volio’, ‘nije bio nasilan u braku’, ‘bio je dobar čovjek’ ili ‘puklo mu je’ nisu bezazlene. To nije mišljenje bez posljedica. Takvi narativi potiču empatiju za nasilnika i stvaraju društve u klimu u kojoj se odmazda normalizira, a žene dodatno obeshrabruju da prijave nasilje. Osobe koje komentarima na društvenim mrežama kontinuirano potiču razumijevanje za čin ubistva i opravdavaju nasilnika, mogu se smatrati riziko-osobama”, poručuju aktivistice i novinarke Bosne i Hercegovine.

U saopštenju su podsjetile da nijedna okolnost ne može biti opravdanje za femicid.

“Nijedna okolnost ne opravdava femicid. Nijedna emocija ne opravdava ubistvo. Nijedna javna riječ ne smije služiti za relativizaciju nasilja prema ženama. Žene koje trpe bilo kakvo nasilje podsjećamo na brojeve SOS telefona: 1265 u Federaciji BiH i 1264 u RS”, zaključuju u saopštenju.