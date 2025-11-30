Doživotni zatvor za femicid, Italija usvojila zakon

Talijanski parlament je 25. novembra usvojio zakon kojim se doživotni zatvor za femicid uvodi kao najstroža kazna za ubistva žena počinjena iz motiva rodne mržnje, kontrole ili dominacije. Time se femicid prvi put posebno definiše u kaznenom sistemu Italije, nakon godina upozorenja stručnjaka i sve glasnijih zahtjeva organizacija koje se bave zaštitom prava žena.

Usvajanje zakona pratilo je snažno interesovanje javnosti, posebno zato što je doneseno u periodu obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Vlada premijerke Giorgie Meloni podržala je izmjene, uz obrazloženje da Italija mora odlučnije reagovati na tragične slučajeve ubistava žena koji su obilježili proteklu godinu.

Novi zakon predviđa da se femicid tretira kao posebno teško krivično djelo u situacijama kada je motiv nasilja povezan s kontrolom partnera, prekidom veze, dugotrajnim proganjanjem ili rodnom mržnjom. Uz uvođenje ove definicije, zakon pooštrava i kazne za uhođenje, prijetnje i osvetničku pornografiju, koje su posljednjih godina sve češći problemi s kojima se žene suočavaju.

Za mnoge porodice žrtava ovo je zakonska promjena koja je dugo čekana, jer su ranije kazne za ovakva djela često ocjenjivane kao nedovoljne da spriječe nove slučajeve nasilja. Usvajanjem novih propisa Italija šalje jasnu poruku da rodno zasnovano nasilje neće biti tretirano kroz opće odredbe o ubistvima, nego kao posebno djelo koje zahtijeva maksimalan odgovor pravosuđa.