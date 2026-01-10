Ministar Hurtić: Paljenje zastave BiH je crvena linija i direktan napad na državu

Povodom paljenja zastave Bosne i Hercegovine u noći 9. januara u Doboju, oštro su reagovali u zajedničkom sopštenju ministar za ljudska prava i izbjeglice, Sevlid Hurtić i Amir Hurtić poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, ocijenivši da se radi o ozbiljnom napadu na mir, suživot i sigurnost građana.

U saopćenju se navodi da je paljenje državne zastave rezultat nacionalističkog divljanja navijačke grupe, te da ovakav čin ne predstavlja izolovani incident, već ozbiljno upozorenje na opasnosti govora mržnje, ekstremizma i pokušaja zastrašivanja stanovništva.

„Paljenje zastave Bosne i Hercegovine je crvena linija i direktan napad na državu i sve njene građane. To nije incident koji se može relativizirati ili opravdavati. Nadležne institucije moraju hitno reagovati, identificirati počinioce i izreći jasne i primjerene kazne“, izjavio je ministar Hurtić.

Dodao je da ovakvi postupci imaju šire posljedice jer, osim što vrijeđaju državu, unose osjećaj straha i nesigurnosti među građane, posebno među povratničku populaciju. Kako je istakao, država ima obavezu da zaštiti prava, sigurnost i dostojanstvo svih građana, bez obzira na njihovu nacionalnu ili vjersku pripadnost.

Poslanik Amir Hurtić naglasio je da je Doboj otvoren i multietnički grad u kojem Bošnjaci, Srbi, Hrvati i pripadnici drugih naroda decenijama žive zajedno, te da postupci pojedinaca ne predstavljaju građane Doboja.

Prema njegovim riječima, Bošnjaci u Doboju nisu prolaznici niti gosti, već ravnopravni građani koji žive na svojim ognjištima. Upozorio je da paljenje zastave i uvredljiva skandiranja nisu bezazleni ispadi, već poruke koje mogu imati dugoročne posljedice po imidž, stabilnost i razvoj grada.

„Ako se ovakva djela ne sankcionišu jasno i bez zadrške, šalje se poruka da je mržnja dozvoljena. To ne smijemo dopustiti, jer Doboj mora ostati simbol otvorenog, multietničkog i modernog grada“, poručio je ministar Hurtić.

Iz saopćenja je poručeno da je Bosna i Hercegovina država svih njenih građana, te da u Doboju ekstremizam, mržnja i nasilje ne smiju imati svoje mjesto.

Podsjećamo, u Doboju je sinoć navijačka grupa zapalila zastavu Bosne i Hercegovine, dok je u Istočnom Sarajevu navijačka grupa uz vulgarne povike i veličanje ratnog zločinca blokirala saobraćaj.

