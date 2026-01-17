Novi skandal: U ambasadi BiH u Austriji istaknuta zastava entiteta RS

Ambasador Bosne i Hercegovine u Austriji Siniša Bencun našao se na meti kritika nakon što su se na fotografijama sa sastanka s ministricom privrede Unsko-sanskog kantona Samrom Mehić, održanog u njegovom uredu, pojavile zastave. Uz državnu zastavu Bosne i Hercegovine, na vidnom mjestu bila je istaknuta i zastava entiteta Republika Srpska, što je izazvalo političke polemike.

Iako je zastava Republike Srpske legalna, sporno je njeno isticanje u prostorijama diplomatske misije BiH u stranoj zemlji. Prema pravilima Ministarstva vanjskih poslova BiH, entitetske zastave ne bi trebale biti postavljene u prostorijama koje predstavljaju isključivo Bosnu i Hercegovinu.

U tekstu se navodi da je potez ambasadora u suprotnosti s “Odlukom o načinu postupanja zaposlenih u Ministarstvu vanjskih poslova BiH i diplomatsko-konzularnim predstavništvima (DKP)” iz februara 2022. godine, koju je potpisala tadašnja ministrica vanjskih poslova Bisera Turković, a kojom se ambasadorima nalaže da koriste isključivo državne simbole BiH, u skladu sa zakonima.

Istaknuto je i da slučaj otvara pitanje primjene pravila iz Bečke konvencije, prema kojima diplomatske misije i njihovi šefovi ističu simbole države koju predstavljaju, dok Zakon o zastavi i Zakon o grbu regulišu vanjski izgled zgrada ambasada BiH. Ujedno se navodi i da Bosna i Hercegovina još nema usvojen Zakon o vanjskim poslovima, koji bi preciznije regulirao ovakve situacije i smanjio mogućnost sličnih političkih sporova u budućnosti.