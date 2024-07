Biden predložio Douglasa Jonesa za novog američkog ambasadora u BiH

Američki predsjednik Joe Biden objavio je svoj prijedlog za novog ambasadora u Bosni i Hercegovini. Radi se o Douglasu Jonesu, sudeći prema njegovoj zvaničnoj biografiji, diplomati sa bogatim iskustvom širom svijeta, te u misijama pri NATO-u, u Hrvatskoj i Crnoj Gori, imao je raniji angažman i u Sarajevu, prenosi Glas Amerike.

” Congratulations to Doug Jones! We came into the U.S. diplomatic corps together and we have been good friends and colleagues for 33 years. He knows the Western Balkans and Bosnia and Herzegovina, and if he is confirmed by the Senate, will make an outstanding American ambassador.…

— US Embassy Sarajevo (@USEmbassySJJ) July 11, 2024



Douglas D. Jones preuzeo je svoje odgovornosti kao zamjenik pomoćnika državnog sekretara za evropska i euroazijska pitanja u septembru 2021.

On nadgleda evropsku sigurnost, uključujući NATO, OSCE i kontrolu konvencionalnog naoružanja, Sjevernu Evropu, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, Irsku i nordijske i baltičke zemlje, kao i Arctic Security.

Nedavno je Jones služio kao otpravnik poslova i zamjenik šefa misije u Misiji SAD-a pri NATO-u od augusta 2018. do septembra 2021. godine.

Radio je još dva zadatka kao zamjenik šefa misije u američkim ambasadama u Hrvatskoj i Crnoj Gori.

Njegovi prethodni domaći zadaci uključuju direktora Ureda za očuvanje mira, sankcija i kontraterorizam u Birou za poslove međunarodnih organizacija pri State Departmentu, direktora za NATO i Zapadnu Evropu u Vijeću za nacionalnu sigurnost i kao član američke delegacije u Ujedinjenim narodima u New Yorku.

U inozenstvu je također služio kao viši civilni predstavnik u Pokrajinskom timu za rekonstrukciju u Jalalabadu, Afganistan, i u američkim ambasadama u Sarajevu, Dablinu i Tel Avivu.

Jones je diplomirao na Bowdoin koledžu i magistrirao međunarodne odnose na Univerzitetu Princeton. Dobitnik je predsjedničke nagrade za zasluge. Strani jezici su mu hebrejski i “srpsko-hrvatski”, stoji u Jonesovoj zvaničnoj biografiji.

– Čestitam Dougu Jonesu! Zajedno smo došli u američki diplomatski kor i dobri smo prijatelji i kolege 33 godine. Poznaje Zapadni Balkan i Bosnu i Hercegovinu, a ako ga potvrdi Senat, bit će izvanredan američki ambasador – napisao je na X-u aktuelni američki ambasador u BiH Michael Murphy.

RTV Slon/FENA