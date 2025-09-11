U Banovićima podignute zastave Republike BiH i Općine Banovići

RTV SLON

U sklopu obilježavanja Dana općine Banovići, iznad grada su svečano podignute zastava Republike Bosne i Hercegovine s ljiljanima i zastava Općine Banovići.

Ovaj događaj realizovan je kroz drugi dio projekta „Uljepšajmo panoramu grada“, koji provodi Organizacija ratnih vojnih invalida i amputiraca 1992–1995. godina. Cilj projekta je očuvanje sjećanja na slobodarsku tradiciju ovoga kraja i njegovanje uspomene na vrijeme i ljude koji su obilježili njegovu historiju.

Podršku realizaciji pružili su Komisija za obilježavanje značajnih datuma i događaja na području općine, općinski načelnik dr. Mehmed Hasanović i Općina Banovići.

Podizanje zastava na jarbol uvršteno je u zvanični program obilježavanja Dana općine Banovići, 10. septembra, datuma kada je 1995. godine oslobođena teritorija ove općine.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Slovenija uvela sankcije Miloradu Dodiku

Vijesti

UK podržava prava žena i djevojaka na Zapadnom Balkanu

Istaknuto

Stiže pomoć od 200 KM za borce, dio populacije izostavljen

Istaknuto

Njemačka ambasada u BiH: Dodikove izjave u Moskvi neprihvatljive i uvredljive

Istaknuto

Tužilaštvo TK podiglo optužnicu protiv Ahmeda Kastratija

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]