U Banovićima podignute zastave Republike BiH i Općine Banovići

U sklopu obilježavanja Dana općine Banovići, iznad grada su svečano podignute zastava Republike Bosne i Hercegovine s ljiljanima i zastava Općine Banovići.

Ovaj događaj realizovan je kroz drugi dio projekta „Uljepšajmo panoramu grada“, koji provodi Organizacija ratnih vojnih invalida i amputiraca 1992–1995. godina. Cilj projekta je očuvanje sjećanja na slobodarsku tradiciju ovoga kraja i njegovanje uspomene na vrijeme i ljude koji su obilježili njegovu historiju.

Podršku realizaciji pružili su Komisija za obilježavanje značajnih datuma i događaja na području općine, općinski načelnik dr. Mehmed Hasanović i Općina Banovići.

Podizanje zastava na jarbol uvršteno je u zvanični program obilježavanja Dana općine Banovići, 10. septembra, datuma kada je 1995. godine oslobođena teritorija ove općine.