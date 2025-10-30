Zukan Helez: Djeca su naše najveće blago, izdaja policijske uniforme je izdaja čovječnosti

RTV SLON

Duboko sam zgrožen i potresen viješću o hapšenju osam osoba, među kojima su i pripadnici policijskih struktura, zbog sumnje da su učestvovali u iskorištavanju i zloupotrebi dvije maloljetne djevojčice rođene 2009. godine, u svrhu prostitucije, poručio je ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez.

Kako je istakao, posebno ga pogađa činjenica da su djevojčice bile štićenice Doma za djecu bez roditeljskog staranja, djeca koja su već jednom ostavljena bez osnovne zaštite i brige.

Helez je kazao da pronalazi teško opravdan izraz za gađenje i bol koje osjeća, naglašavajući da su u ovom slučaju osumnjičeni i oni koji su trebali biti simbol sigurnosti i povjerenja. U trenutku kada se shvati da su među uhapšenima policajci i inspektori, navodi on, ruši se svaka nada u moral onih koji su preuzeli odgovornost da štite najranjivije.

Prema njegovim riječima, ovdje nije riječ samo o krivičnom djelu, već o najdubljoj moralnoj i ljudskoj izdaji. Djeca su, naglasio je, najveći i najdragocjeniji dio društva i njihova sigurnost mora biti iznad svega. Naglašava da ovakvo zlo ne smije biti zataškano i da uniforma nikada ne smije biti štit za monstruozne postupke.

Helez je pozvao nadležne institucije da istragu provedu do kraja, bez milosti i bez izgovora, te da se svaki pojedinac koji je na bilo koji način učestvovao suoči sa najstrožim kaznama, bez obzira na položaj ili funkciju.

Ove djevojčice nisu statistika, kazao je Helez, već nečije kćerke, životi koji tek počinju i kojima je društvo dužno vratiti osjećaj sigurnosti. Poručio je da će uvijek dizati glas protiv nasilja nad djecom, jer djeca Bosne i Hercegovine moraju odrastati u zemlji u kojoj su zaštićena, voljena i sigurna.

pročitajte i ovo

Vijesti

Helez: Naša budućnost zavisi od ulaganja u modernu i otpornu odbranu

Politika

Ćudić – Dodiku i Čoviću: Politička prostitucija ne može i neće...

BiH

MVP BiH oštro reagovalo na saopćenje Srbije: Nedopustivo miješanje u unutrašnje...

BiH

Zukan Helez ponovo odbrusio Dodiku

BiH

Zukan Helez o snimku sa svadbe, pjevao Thompsonovu pjesmu!

Vijesti

Helez: Vojna služba je najveća čast i odgovornost

Vijesti

Ujedinjeno Kraljevstvo predvodi multinacionalnu obuku za jačanje Oružanih snaga Bosne i Hercegovine

Istaknuto

Zakon o roditeljima njegovateljima ide u javnu raspravu: Krug korisnika znatno proširen

BiH

U BiH sve manje novorođenih: Nastavlja se pad nataliteta

Istaknuto

BKC Tuzla obilježava 100 godina od rođenja Derviša Sušića

Vijesti

Vlada FBiH finansirala nabavku 12 novih vozila za Poreznu upravu

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]