Zukan Helez: Djeca su naše najveće blago, izdaja policijske uniforme je izdaja čovječnosti

Duboko sam zgrožen i potresen viješću o hapšenju osam osoba, među kojima su i pripadnici policijskih struktura, zbog sumnje da su učestvovali u iskorištavanju i zloupotrebi dvije maloljetne djevojčice rođene 2009. godine, u svrhu prostitucije, poručio je ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez.

Kako je istakao, posebno ga pogađa činjenica da su djevojčice bile štićenice Doma za djecu bez roditeljskog staranja, djeca koja su već jednom ostavljena bez osnovne zaštite i brige.

Helez je kazao da pronalazi teško opravdan izraz za gađenje i bol koje osjeća, naglašavajući da su u ovom slučaju osumnjičeni i oni koji su trebali biti simbol sigurnosti i povjerenja. U trenutku kada se shvati da su među uhapšenima policajci i inspektori, navodi on, ruši se svaka nada u moral onih koji su preuzeli odgovornost da štite najranjivije.

Prema njegovim riječima, ovdje nije riječ samo o krivičnom djelu, već o najdubljoj moralnoj i ljudskoj izdaji. Djeca su, naglasio je, najveći i najdragocjeniji dio društva i njihova sigurnost mora biti iznad svega. Naglašava da ovakvo zlo ne smije biti zataškano i da uniforma nikada ne smije biti štit za monstruozne postupke.

Helez je pozvao nadležne institucije da istragu provedu do kraja, bez milosti i bez izgovora, te da se svaki pojedinac koji je na bilo koji način učestvovao suoči sa najstrožim kaznama, bez obzira na položaj ili funkciju.

Ove djevojčice nisu statistika, kazao je Helez, već nečije kćerke, životi koji tek počinju i kojima je društvo dužno vratiti osjećaj sigurnosti. Poručio je da će uvijek dizati glas protiv nasilja nad djecom, jer djeca Bosne i Hercegovine moraju odrastati u zemlji u kojoj su zaštićena, voljena i sigurna.