Ministar Hurtić uputio izraze saučešća porodicama stradalih u tragediji u Tuzli

Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, dr. Sevlid Hurtić, uputio je izraze najdubljeg saučešća porodicama i prijateljima osoba koje su tragično stradale u požaru koji je zahvatio Dom penzionera u Tuzli.

Hurtić je istakao da je riječ o velikoj tragediji koja je potresla ne samo Tuzlu, već i cijelu Bosnu i Hercegovinu, te da je ljudska i moralna obaveza svih institucija da pruže podršku i pomoć onima koji su izgubili svoje najmilije.

„Duboko sam potresen viješću o ovoj tragediji. Tuzla je grad koji je oduvijek nosio duh zajedništva i humanosti, i siguran sam da će i ovaj put pokazati snagu solidarnosti. U ime Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i u svoje lično ime, izražavam iskreno saučešće porodicama stradalih i želim brz oporavak povrijeđenima. Ministarstvo će, u okviru svojih nadležnosti, stajati uz Tuzlu, uz sve pogođene ovom nesrećom, i učinit ćemo sve što je u našoj moći da pružimo konkretnu podršku. Ovo nije trenutak podjela, već trenutak u kojem moramo pokazati da znamo biti ljudi, da suosjećamo, pomažemo i stojimo jedni uz druge.”

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH izrazilo je zahvalnost svim službama i pojedincima koji su, uz izuzetnu hrabrost i požrtvovanost, učestvovali u gašenju požara, evakuaciji i zbrinjavanju korisnika doma, posebno vatrogascima, medicinskom osoblju, policijskim službenicima i volonterima.

„Ovakvi trenuci podsjećaju nas koliko je važna međusobna podrška i saosjećanje. Samo zajedno možemo ublažiti bol i pokazati da Bosna i Hercegovina ima snagu i humanost da se izbori i s najtežim iskušenjima“, poručio je ministar Hurtić.