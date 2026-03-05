Ravnopravnost žena bila je u fokusu konferencije održane u Sarajevu uoči obilježavanja Međunarodnog dana žena, 8. marta, kojoj je prisustvovao ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine dr. Sevlid Hurtić. Skup pod nazivom „Ravnopravnost spolova: liderstvo, mir i sigurnost u Bosni i Hercegovini“ održan je u Bijeloj sali Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Konferenciju je organizovala Agencija za ravnopravnost spolova Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, a okupila je predstavnike domaćih institucija, međunarodnih organizacija, diplomatskog kora i civilnog društva. U okviru programa održana su uvodna izlaganja i tematski paneli posvećeni inkluzivnoj pravdi kao osnovi mira i društvene kohezije, kao i liderstvu u politici, ekonomiji i diplomatiji.

Ravnopravnost žena kao ključ stabilnog društva

Ministar Sevlid Hurtić u svom obraćanju naglasio je da je ravnopravnost žena jedan od ključnih preduslova za razvoj stabilnog i demokratskog društva. Kako je istakao, obilježavanje Međunarodnog dana žena prilika je da se podsjeti na značaj jednakih mogućnosti, sigurnosti i dostojanstvenog života za žene.

Prema njegovim riječima, ravnopravnost žena ne predstavlja samo pitanje društvene pravde, već i važan element političke stabilnosti i ekonomskog napretka. Ministar je naglasio da Bosna i Hercegovina treba nastaviti jačati institucionalne mehanizme i partnerstva kako bi žene imale ravnopravnu ulogu u politici, ekonomiji i drugim oblastima društvenog života.

Tokom konferencije posebno je istaknuta potreba za saradnjom institucija, međunarodnih partnera i organizacija civilnog društva u izgradnji inkluzivnog društva u kojem su ravnopravnost, sigurnost i poštivanje ljudskih prava temelj društvenog razvoja Bosne i Hercegovine.

Organizatori su naglasili da će obilježavanje Međunarodnog dana žena u Bosni i Hercegovini biti nastavljeno nizom aktivnosti usmjerenih na podizanje svijesti o pravima žena, njihovom položaju u društvu te potrebi daljeg unapređenja rodne ravnopravnosti.