Ćudić na čelu Naše stranke: “Tražit ću čestitost, hrabrost i tvrdoglavi otpor primitivizmu”

Na Trećem vanrednom kongresu Naše stranke, održanom danas, delegati su za novu predsjednicu izabrali Sabinu Ćudić, koja je na toj funkciji naslijedila Edina Fortu, dosadašnjeg predsjednika stranke od 2021. godine.

Ćudić preuzima rukovodstvo u važnom političkom trenutku, s ciljem jačanja progresivne i građanske politike, te nastavka borbe za vladavinu prava i jednakost građana Bosne i Hercegovine.

Zahvaljujući se delegatima na ukazanom povjerenju, Ćudić je poručila da će njen fokus biti na dosljednosti principima Naše stranke i očuvanju njenog integriteta.

„Naša stranka ostaje dosljedna svojim principima: borbi za pravedno društvo, za jednakost svih građana, bez obzira na etničku ili socijalnu pripadnost. Vjerujem u snagu politike koja ne pristaje na ucjene, politike koja gradi institucije, a ne lidere“, izjavila je Ćudić.

Naglasila je i važnost međunarodne saradnje i uloge Naše stranke u predstavljanju evropskih vrijednosti:

„Pokazali smo da naša vizija Bosne i Hercegovine ima partnere širom Evrope i svijeta. Našu borbu za demokratiju i vladavinu prava prepoznaju i podržavaju relevantni međunarodni akteri, i to ćemo iskoristiti za otvaranje novih prilika za BiH“, istakla je nova predsjednica.

Govoreći o očekivanjima i odgovornosti koju preuzima, Ćudić je naglasila da od članova stranke očekuje dosljednost, hrabrost i otpor primitivizmu:

„Od nas očekujem, tražim ono što nas čini ljudima dostojnim povjerenja: čestitost kao svakodnevnu obavezu prema sebi, prema građanima, prema zajedničkom dobru. Tražim hrabrost – ne samo da se kaže istina, već da se istina živi, čak i onda kada nije popularna, kada boli, kada košta. I konačno, tražim ono bez čega nijedna promjena nije moguća: tvrdoglavi otpor primitivizmu, svemu onome što nas vuče nazad, što huška, što vrijeđa razum i dostojanstvo“, poručila je Ćudić.

Na Kongresu se obratio i dosadašnji predsjednik Edin Forto, koji je istakao da odlazi ponosan na rezultate stranke i izrazio podršku novom rukovodstvu:

„Ponosan sam na ono što smo postigli u protekle četiri godine – na stabilizaciju stranke, njen rast i ključnu ulogu na svim nivoima vlasti. Vrijeme je za novo rukovodstvo koje će donijeti novu energiju i ideje. Sabina Ćudić je dokazana liderka, posvećena vrijednostima koje Našu stranku čine drugačijom. Ima moju punu podršku“, kazao je Forto.

Sabina Ćudić je jedno od najprepoznatljivijih lica Naše stranke, s dugogodišnjim političkim iskustvom na domaćem i međunarodnom nivou. Bila je potpredsjednica stranke i predsjednica Glavnog odbora, te zastupnica u kantonalnoj, federalnoj i državnoj skupštini. Na međunarodnom planu, aktivna je u Vijeću Evrope, gdje obavlja funkciju potpredsjednice evropskih liberala i izvjestiteljice za Gruziju.