Ćudić u Briselu na Kongresu Evropskih liberala: BiH je za Evropu prilika, a ne problem

Na Izbornom kongresu Evropskih liberala (ALDE Party Congress) koji se danas odrżava u Briselu, Sabina Ćudić je jedina govornica i delegatkinja sa pravom glasa iz Bosne i Hercegovine.

U sklopu Kongresa, Ćudić se obratila na temu Liberalna vizija za Zapadni Balkan. Pored Sabine Ćudić, na Kongresu su, između ostalih, govorile i Marta Kos, povjerenica Evropske komisije za susjedstvo i proširenje, i Kaja Kallas, visoka predstavnica EU za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, obje dolaze iz stranaka članica Evropskih liberala.

Ćudić je pozvala kandidate za novo rukovodstvo Evropskih liberala da se jasno odrede prema zahtjevu za snažnijim otporom autokratama u Republici Srpskoj, Srbiji, ali i drugim dijelovima Evrope.

U svom obraćanju, Ćudić je pozvala na širi spektar sankcija protiv onih koji podrivaju demokratske procese i prekid politike tzv. stabilokratije: politike koja, pod izgovorom stabilnosti, toleriše režime koji ne djeluju u skladu s temeljnim vrijednostima Evrope.

Sva tri kandidata za potpredsjednike Evropskih liberala: Dan Barna (Rumunija), Malik Azmani (Nizozemska) i Eva Kjer Hansen (Danska) pozdravili su njen stav, ističući da se borba za Evropu vodi i na Zapadnom Balkanu i u Bosni i Hercegovini, te se slożili sa Ćudić da je politika proširenja danas i sigurnosna politika Evropske unije.

Ćudić je poručila da je Bosna i Hercegovina za Evropu prilika, a ne problem, naglašavajući da se evropske vrijednosti moraju i praktikovati a ne samo deklarativno zagovarati.

Pored navedenog, Ćudić je imala radne sastanke i s britanskim liberal-demokratama, zatim strankom austrijske ministrice vanjskih poslova – NEOS, te nizom zastupnika iz Evropskog parlamenta koji su članovi relevantnih komisija za evropski put Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Naše stranke.