Za 24 minute evakuisali dvije osobe iz gondole Trebevićke žičare

RTV SLON
Foto: FUCZ

Vježba spašavanja na Trebevićkoj žičari uspješno je izvedena 31. oktobra, uz učešće pripadnika Federalne uprave civilne zaštite, koji su za samo 24 minute evakuisali dvije osobe iz gondole. Cilj vježbe bio je provjeriti spremnost spasilačkih timova za brzo i sigurno djelovanje u slučaju vanrednih situacija na žičari.

Pripadnici federalne specijalizirane jedinice civilne zaštite demonstrirali su postupke evakuacije putnika iz gondole, koristeći opremu i tehnike namijenjene spašavanju na visini.

Prema predviđenom scenariju, akcija je započela u 11:11 sati, a završena u 11:35, kada su obje osobe sigurno evakuisane.

Vježba spašavanja na Trebevićkoj žičari pokazala spremnost timova

Tokom vježbe provjeravani su opremljenost, osposobljenost i operativna spremnost pripadnika civilne zaštite, kao i koordinacija nadležnih službi prilikom izvođenja zahtjevnih akcija spašavanja.

Poseban naglasak stavljen je na postupke sigurne evakuacije putnika iz gondola u situacijama kada redovno funkcionisanje žičare nije moguće.

Iz Federalne uprave civilne zaštite navode da je zadatak uspješno realizovan u predviđenim uslovima, čime je potvrđena sposobnost spasilačkih timova da djeluju brzo i efikasno.

Ovakve vježbe dio su kontinuiranih aktivnosti na unapređenju spremnosti službi za odgovor na prirodne i druge nesreće.

Federalna uprava civilne zaštite kroz ove aktivnosti nastavlja razvijati saradnju s općinskim službama civilne zaštite i unapređivati postupke zajedničkog djelovanja u vanrednim situacijama.

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