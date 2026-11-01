Stanje na cestama u BiH: Od danas obavezna zimska oprema, snijeg u višim predjelima

Stanje na cestama u BiH jutros obilježavaju mokri i klizavi kolovozi, magla koja smanjuje vidljivost te susnježica i snijeg u višim planinskim područjima. Iz BIHAMK-a upozoravaju vozače na oprez i podsjećaju da je od danas, 1. novembra, na snazi zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme.

Snježne padavine u planinskim predjelima za sada se ne zadržavaju na saobraćajnicama, ali mokri kolovozi i smanjena vidljivost mogu otežavati vožnju. Magla je posebno izražena u kotlinama i uz riječne tokove.

Vozačima se savjetuje da brzinu prilagode stanju na cestama, održavaju sigurnosno odstojanje i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju na dionicama gdje se izvode radovi.

Od danas obavezna zimska oprema u BiH

Zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme na cestama Bosne i Hercegovine počela je danas, 1. novembra, i odnosi se na motorna vozila, bez obzira na trenutne vremenske uslove.

Iz BIHAMK-a podsjećaju vozače da pravovremeno pripreme vozila za zimske uslove vožnje, posebno zbog najavljenih niskih temperatura i mogućih snježnih padavina u narednom periodu.

Radovi i izmjene saobraćaja na autocesti A1

Zbog radova na zaštiti kosina zatvoren je most Hercegovina na autocesti A1, u smjeru Počitelj prema Bijači. Saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste, u smjeru Bijača prema Počitelju.

U tunelu Hercegovina, u smjeru Bijača prema Počitelju, zatvorena je preticajna traka, pa vozila prolaze samo voznom trakom.

Usporeno se saobraća i na ulazu u tunel Klopče, na dionici Zenica jug prema Zenici sjever, zbog sanacije potpornog zida.

Na dionici Kakanj prema Lašvi saobraćaj je preusmjeren na suprotnu stranu autoceste, gdje se odvija dvosmjerno, dok je na dionici Sarajevo zapad prema Lepenici saobraćaj zbog radova usmjeren u preticajnu traku.

Izmjene režima saobraćaja na magistralnim cestama

Na magistralnom putu Brčko prema Bijeljini, na ulazu u Bijeljinu, zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja. Vozila do 3,5 tone koriste privremenu obilaznicu u blizini gradilišta, dok se teža vozila preusmjeravaju kroz naselje Velika Obarska.

Na magistralnim cestama Dobro Polje prema Miljevini i Jablanica prema Blidinju i dalje je dozvoljen prolazak samo vozilima do 3,5 tone.

Zbog izgradnje kružne raskrsnice na dionici Lončari prema Pelagićevu teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička preusmjeravaju na alternativni pravac.

Na prevoju Romanija, na dionici Podromanija prema Sumbulovcu, zbog izgradnje dodatne trake za spora vozila saobraćaj se odvija usporeno, uz naizmjenično propuštanje vozila.

Jednom trakom zbog radova saobraća se i na magistralnim cestama Izačić prema Bihaću, Skokovi preko Cazina prema Srbljanima, Široki Brijeg prema Posušju, Grude prema Privalju, Mostar prema Čitluku preko brda Hum, Odžak prema Šamcu, Konjic prema Jablanici, Čevljanovići prema Nišićima i Tasovčići prema Stocu, kao i na ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva.

Na graničnim prelazima zadržavanja do 30 minuta

Prema jutrošnjim informacijama BIHAMK-a, na graničnim prelazima zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta.

Stari granični prelaz Gradiška ponovo je otvoren nakon privremene obustave rada zbog oštećenja. Preko ovog prelaza dozvoljen je međunarodni saobraćaj putničkih vozila, autobusa i praznih teretnih vozila, dok promet komercijalne robe nije dozvoljen.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, Karakaj za sve kategorije vozila, dok je na prelazu Šepak zabranjen saobraćaj svim teretnim vozilima.

Zbog primjene novog sistema evidentiranja ulaska i izlaska putnika iz Evropske unije, EES, moguća su duža zadržavanja prilikom prelaska granice.