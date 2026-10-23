Stanje na putevima u BiH: Magla, radovi i obustave saobraćaja

Stanje na putevima u BiH jutros karakterišu pojačana frekvencija vozila, magla koja smanjuje vidljivost i brojni radovi zbog kojih je na pojedinim dionicama saobraćaj usporen ili potpuno obustavljen. Poseban oprez potreban je u većim gradskim centrima, u blizini škola i na cestama na kojima se izvode radovi.

Prema informacijama BIHAMK-a od 8:30 sati, jutarnja magla prisutna je u kotlinama i višim predjelima. Vozači se upozoravaju i na povećanu opasnost od odrona zemlje i kamenja, kao i mogućnost aktiviranja klizišta duž riječnih tokova, na planinskim prevojima i u usjecima.

Stanje na putevima u BiH: Obustave i radovi na autocesti A1

Zbog radova na zaštiti kosina zatvoren je most Hercegovina na autocesti A1 u smjeru od Počitelja prema Bijači. Saobraćaj se odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste, dok je u tunelu Hercegovina, u smjeru Bijača prema Počitelju, zatvorena preticajna traka.

Na ulazu u tunel Klopče, na dionici Zenica jug prema Zenici sjever, zbog sanacije potpornog zida saobraća se usporeno.

Potpuna obustava saobraćaja na snazi je i na dionici autoceste A1 između Kaknja i Lašve, gdje su vozila preusmjerena na suprotnu stranu autoceste uz dvosmjerni režim saobraćaja.

I dalje je zatvorena poddionica Golubinja prema Nemili, a saobraćaj se odvija magistralnom cestom M17. Na dionici Sarajevo zapad prema Lepenici, zbog radova je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Izmijenjen režim saobraćaja na magistralnim cestama

Radovi na više magistralnih pravaca dodatno otežavaju stanje na putevima u BiH.

Na magistralnoj cesti Brčko prema Bijeljini, zbog proširenja mosta na ulazu u Bijeljinu, vozila do 3,5 tone koriste privremenu obilaznicu u blizini gradilišta. Teža vozila usmjeravaju se kroz naselje Velika Obarska.

Na magistralnim cestama Dobro Polje prema Miljevini i Jablanica prema Blidinju dozvoljen je saobraćaj isključivo za vozila do 3,5 tone.

Na putu Lončari prema Pelagićevu, gdje se gradi kružna raskrsnica, teretna vozila prolaze kroz zonu radova, dok se putnička vozila preusmjeravaju alternativnim pravcem.

Usporeno se saobraća i preko Romanije, na dionici Podromanija prema Sumbulovcu, gdje je zbog izgradnje dodatne trake za spora vozila uvedeno naizmjenično propuštanje saobraćaja.

Jednom trakom saobraća se i na pojedinim dionicama magistralnih cesta između Izačića, Bihaća i Ripča, Skokova, Cazina i Srbljana, Širokog Brijega i Posušja, Gruda i Privalja, Mostara i Čitluka preko brda Hum, Šamca i Orašja te Odžaka i Šamca. Radovi se izvode i na ulazu u Kiseljak iz pravca Sarajeva.

Na graničnim prelazima zadržavanja do 30 minuta

Prema jutrošnjim informacijama BIHAMK-a, na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

Ipak, zbog uvođenja novog sistema evidentiranja ulazaka i izlazaka iz Evropske unije, poznatog kao EES, moguća su duža čekanja na pojedinim graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je Karakaj otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak i dalje je zabranjen saobraćaj za teretna vozila.

Od 1. novembra obavezna zimska oprema

Iz BIHAMK-a podsjećaju vozače da od 1. novembra u Bosni i Hercegovini počinje zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme.

Vozačima se savjetuje da na vrijeme pripreme vozila za zimske uslove, prilagode brzinu stanju kolovoza i povećaju oprez na dionicama gdje magla smanjuje vidljivost.