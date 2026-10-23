U BiH je moguće dobiti novčanu naknadu za informacije o lokacijama grobnica

Novčane naknade za informacije o lokacijama grobnica u Bosni i Hercegovini od omogućene su nakon što je Institut za nestale osobe BiH pribavio potrebne dozvole za korištenje ranije osiguranih sredstava.

Potvrđeno je to na okruglom stolu održanom u Vitezu, gdje su predstavnici institucija i porodica nestalih razgovarali o mogućnostima ubrzanja potrage za više od 7.500 osoba.

Predsjedavajući Kolegija direktora Instituta za nestale osobe BiH Nikola Perišić saopćio je da su sredstva namijenjena osobama koje raspolažu informacijama o lokacijama grobnica konačno postala operativna.

„Već danas su ova sredstva aktivna, pa vas pozivam da, ukoliko imate svjedoke koji bi dali informaciju o lokaciji grobnice u zamjenu za novac, sarađujete s našim istražiteljima i iskoristite ovu mogućnost“, izjavio je Perišić.

Novčane nagrade za informacije o grobnicama bile su najavljivane godinama

Mogućnost finansijskog nagrađivanja osoba koje imaju pouzdane informacije o grobnicama razmatra se već godinama. Prema ranije objavljenim podacima, Institut je još 2022. godine raspolagao s približno 618.000 KM namjenskih sredstava, ali njihovo korištenje nije bilo omogućeno zbog nedostatka odgovarajućih procedura.

Na okruglom stolu u Vitezu potvrđeno je da je sada uspostavljen mehanizam koji omogućava korištenje novca za ovu namjenu.

Predstavnica Savjetodavnog odbora Instituta Midheta Kaloper pozdravila je donošenje pravilnika prema kojem se postupak može provoditi anonimno ili javno, zavisno od želje osobe koja raspolaže informacijama.

„Nadamo se uspjehu jer zaista predugo čekamo. Više od 30 godina čekanja je previše za traženje i jedne osobe, a kamoli njih 7.560“, poručila je Kaloper.

Iako je potvrđeno da su sredstva dostupna, iznos pojedinačnih nagrada i detaljni uslovi isplate nisu navedeni u saopćenju Instituta.

U mrtvačnicama posmrtni ostaci iz 2.145 slučajeva

Tokom skupa razgovarano je i o problemima identifikacije ranije pronađenih posmrtnih ostataka. Perišić je naveo da je u toku nova revizija stanja u mrtvačnicama, gdje se nalaze neidentifikovani posmrtni ostaci iz 2.145 slučajeva.

Posebna pažnja posvećena je osobama koje su ranije identificirane klasičnim metodama, odnosno prepoznavanjem, bez naknadne DNK potvrde.

Predstavnici udruženja porodica nestalih pozvani su da intenziviraju kontakte s porodicama kako bi se osiguralo uzimanje referentnih uzoraka krvi i provjera ranijih identifikacija.

Predsjednica Udruženja nestalih iz Bugojna Dijana Strujić upozorila je da je riječ o izuzetno osjetljivom postupku koji zahtijeva psihološku podršku porodicama, ali i saradnju s policijskim organima.

U potrazi za grobnicama i posebno obučeni psi

Institut za nestale osobe BiH potpisao je i Memorandum o razumijevanju s Norveškom narodnom pomoći, čime je osiguran angažman specijalizovanih timova sa psima obučenim za pronalaženje ljudskih posmrtnih ostataka.

Ovi timovi trebali bi pomoći istražiteljima u pretraživanju teško dostupnih područja i preciznijem određivanju potencijalnih lokacija grobnica.

Okrugli sto pod nazivom „Zajedničkim djelovanjem do istine, unapređenje procesa traženja nestalih osoba u Bosni i Hercegovini“ organizovan je uz podršku UNDP-a, u okviru projekta „Podrška EU izgradnji povjerenja na zapadnom Balkanu“.

Skupu su prisustvovali predstavnici Tužilaštva BiH, SIPA-e, Međunarodnog komiteta Crvenog krsta/križa, Međunarodne komisije za nestale osobe te udruženja porodica nestalih.