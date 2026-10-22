Podrška EU jača kapacitete za azil u Bosni i Hercegovini kroz obnovu namjenskih prostorija

Sektor za azil Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine svečano je otvorio novouređene prostorije za registraciju i sprovođenje intervjua s tražiocima azila, čime je ozvaničena primopredaja prostora namijenjenog unapređenju uslova rada i jačanju institucionalnih kapaciteta.

Prostorije su obnovljene u okviru projekta „Individualna mjera za jačanje kapaciteta za upravljanje granicom u Bosni i Hercegovini“, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM). Namjenski prostor u prizemlju preuređen je u moderan i funkcionalan centar za registraciju i sprovođenje intervjua, čime su ojačani kapaciteti Sektora za obavljanje poslova u oblasti azila.

Nove prostorije nalaze se u Sarajevu i lako su dostupne tražiocima azila, njihovim pravnim zastupnicima i prevodiocima. Koristit će se za prijem, podnošenje zahtjeva za azil, registraciju, ranu identifikaciju ranjivih kategorija tražilaca azila i provođenje intervjua.

„Ova investicija potvrđuje opredijeljenost Evropske unije da podrži Bosnu i Hercegovinu u jačanju kapaciteta u oblasti azila i upravljanja migracijama, u skladu sa standardima EU i uz poštivanje ljudskih prava. Dostupne usluge i odgovarajuće prostorije za prijem i sprovođenje intervjua ključni su za pravičan i efikasan sistem azila koji štiti dostojanstvo osoba koje traže zaštitu“, izjavila je Gaëlle Nizery, šefica Operativnog odjela za dobro upravljanje, vladavinu prava, pravosuđe, unutrašnje poslove i reformu javne uprave u Delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Radovi na obnovi, vrijedni 143.132,67 KM bez PDV-a, obuhvatili su arhitektonsko-građevinske radove, elektro i mašinske instalacije, ventilaciju, sistem kontrole pristupa i postavljanje završnih podnih obloga. Prostor čine dvije kancelarije ukupne površine 33,30 kvadratnih metara.

„Uspostavljanjem i stavljanjem u funkciju namjenskih, potpuno opremljenih prostorija za registraciju i provođenje intervjua s tražiocima azila sistemski se rješava dugogodišnji problem nedostatka odgovarajućeg prostora s kojim se suočava Sektor za azil Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Prostorije će se koristiti za prijem tražilaca azila, obradu zahtjeva za azil, registraciju i sprovođenje intervjua, kao i za ranu identifikaciju ranjivih kategorija tražilaca azila. Time se i državnim službenicima i tražiocima azila osigurava dostojanstveno, sigurno i zaštićeno okruženje, uz kraće vrijeme obrade predmeta i strogu povjerljivost podataka tokom intervjua. Posebna pažnja i prioritet pri korištenju novih prostorija bit će posvećeni ranjivim kategorijama, uključujući porodice s malom djecom, trudnice, starije osobe, osobe sa zdravstvenim poteškoćama i djecu bez pratnje. Ove namjenske prostorije pružaju im sigurno i zaštićeno okruženje. Osiguravanjem trajnog i namjenski projektovanog infrastrukturnog rješenja, Sektor za azil otklanja potrebu za privremenim prostornim rješenjima, čim se direktno jačaju institucionalni kapaciteti Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine kroz veću operativnu nezavisnost, bolju tehničku opremljenost i administrativnu stabilnost. Najvažnije je da ove prostorije doprinose usklađenosti postupaka azila s međunarodnim standardima, omogućavaju brže donošenje zakonitih odluka i osiguravaju zaštitu prava tražilaca azila“, izjavio je Ivica Bošnjak, zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine.

Investicija je dio širih napora za unapređenje integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini uz poštivanje ljudskih prava migranata. Usklađen s Akcionim planom EU za Zapadni Balkan i relevantnim strategijama Bosne i Hercegovine, projekt podržava jačanje upravljanja granicom, unapređenje informacionih sistema, jačanje kapaciteta u oblasti azila i upravljanja migracijama te provođenje migracijskih politika u skladu sa standardima EU.