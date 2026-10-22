Policija TK dobija dodatnu obuku: U Tuzli se usavršavaju policijski pregovarači

U okviru projekta „Podrška Evropske unije policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini“ (EUPA4BiH), u Tuzli se ove sedmice održava obuka za policijske pregovarače, s ciljem jačanja kapaciteta policijskih službenika za postupanje u složenim i kriznim situacijama.

Tim povodom, 21. oktobra 2026. godine Upravu policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona posjetila je delegacija projekta EUPA4BiH.

Tokom posjete održan je sastanak s direktorom Uprave policije MUP-a TK Elvirom Mahmutovićem i načelnikom Sektora kriminalističke policije Elisom Musićem.

Razgovarano je o dosadašnjoj saradnji, rezultatima ostvarenim kroz projekat te mogućnostima nastavka podrške policijskim strukturama Tuzlanskog kantona.

Poseban naglasak stavljen je na unapređenje operativnih i institucionalnih kapaciteta policije, kao i na buduće aktivnosti koje bi trebale doprinijeti kvalitetnijem i efikasnijem radu policijskih službenika.

Delegaciju projekta EUPA4BiH činili su Hildegard Buitink, tim liderica projekta, Kemal Nedžibović, program menadžer, Toni Škrinjar, međunarodni ekspert, te Anes Čerkez, projektni koordinator.

Obuka policijskih pregovarača, koja se tokom ove sedmice održava u Tuzli, jedna je od aktivnosti kroz koje se nastoji unaprijediti stručna osposobljenost policijskih službenika.

Iz Uprave policije MUP-a TK istaknuta je važnost nastavka saradnje s međunarodnim partnerima na jačanju policijskih kapaciteta u Tuzlanskom kantonu.