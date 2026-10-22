U BiH prošle godine obavljeno samo 16 transplantacija: Upućen hitan apel nadležnima

Predstavnici udruženja pacijenata iz osam zemalja Jugoistočne Evrope potpisali su Sarajevsku deklaraciju kojom od nadležnih institucija zahtijevaju konkretnije mjere za razvoj donorstva i transplantacijske medicine. Cilj je povećati broj transplantacija i pružiti veću šansu za život pacijentima koji godinama čekaju na odgovarajuće organe.

Deklaracija je usvojena na međunarodnom okruglom stolu „Donorstvo i transplantacijska medicina: Gdje je regija danas, a gdje želimo biti?“, održanom u okviru kampanje „DA za donorstvo, DA za život“.

Skup je okupio predstavnike Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Rumunije, Slovenije i Srbije, kao i zdravstvene stručnjake i predstavnike nadležnih institucija.

Potpisnici deklaracije traže hitno usvajanje akcionih planova, jačanje mreže bolničkih koordinatora za donorstvo, kontinuiranu edukaciju medicinskog osoblja te usklađivanje propisa s evropskim standardima.

Predsjednik Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika u FBiH Tomislav Žuljević upozorio je da Bosna i Hercegovina ima uslove za razvoj kvalitetnog transplantacijskog programa, ali da je broj transplantacija i dalje izuzetno nizak.

Tokom 2025. godine u Federaciji BiH obavljeno je svega 16 transplantacija, uz dodatnih sedam do osam transplantacija rožnice.

Direktorica Centra za transplantacije pri Federalnom ministarstvu zdravstva Olivera Tadić poručila je da iza statističkih podataka stoje ljudi čiji životi zavise od dostupnosti organa.

„Ne možemo ignorirati činjenicu da hiljade ljudi diljem svijeta, tako i u našoj zemlji, čekaju na transplantaciju. Oni ne predstavljaju statistiku, već nevjerojatne životne priče koje su, nažalost, usko povezane s nedostatkom organa“, istakla je Tadić.

Naglasila je da razvoj transplantacijske medicine zahtijeva odgovornost zdravstvenih institucija, stručnjaka i društva u cjelini, ali i jačanje povjerenja građana u donorstvo.

Sarajevska deklaracija predviđa formiranje zajedničke stručne radne grupe koja bi svakih šest mjeseci pratila ostvareni napredak, dok bi regionalna mreža SEEN Transplant objavljivala godišnji izvještaj o stanju donorstva i transplantacija.

Dokument će biti upućen nadležnim institucijama u BiH, ali i Evropskoj komisiji, Vijeću Evrope i Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji.

Nakon okruglog stola organizovana je i ulična akcija tokom koje su građani razgovarali s ljekarima, transplantiranim osobama i pacijentima na dijalizi, informisali se o značaju darivanja organa i potpisivali donorske kartice.

Poruka učesnika skupa je da svaki napredak u donorstvu znači novu šansu za život, a da unapređenje transplantacijskog sistema mora postati trajni prioritet zdravstvenih politika u Bosni i Hercegovini.