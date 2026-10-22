Esmir Bajraktarević na meti engleskog velikana

Bosanskohercegovački reprezentativac Esmir Bajraktarević mogao bi se naći pred najvećim transferom u dosadašnjoj karijeri. Nakon odlične partije u Ligi prvaka protiv Porta, mladi fudbaler PSV-a privukao je pažnju skauta Manchester Uniteda, piše britanski The Sun.

Bajraktarević je u utorak navečer prvi put bio starter u Ligi prvaka i odmah pokazao kvalitet na velikoj evropskoj sceni. Njegov PSV slavio je na gostovanju kod Porta rezultatom 1:0, a bh. reprezentativac bio je jedan od zapaženijih pojedinaca na terenu.

Dvadesetjednogodišnji krilni fudbaler pogodio je stativu, pokazao brzinu i prodornost te učestvovao u akciji koja je prethodila pobjedničkom golu Guusa Tila u 57. minuti.

Skauti došli zbog drugog igrača

Prema pisanju britanskog lista The Sun, predstavnici Manchester Uniteda stigli su na stadion Dragao kako bi pratili mladog fudbalera Porta Oskara Pietuszewskog.

Međutim, pažnju im je privukao Bajraktarević, koji je odličnim nastupom pokazao da bi mogao biti zanimljiva opcija za engleskog velikana.

Britanski medij navodi da bi mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine mogao biti jedno od imena koje će United razmatrati uoči januarskog prijelaznog roka.

Posebno je zanimljivo da Bajraktarević u prethodnim utakmicama nije imao veliku minutažu, ali je priliku protiv Porta iskoristio na najbolji mogući način.

Transfer karijere na pomolu?

Manchester United traži načine da dodatno ojača ekipu, a nastup bh. reprezentativca protiv Porta mogao bi mu otvoriti vrata jednog od najpoznatijih svjetskih klubova.

Ipak, zasad nema potvrde o zvaničnoj ponudi niti pregovorima između Manchester Uniteda i PSV-a, već je riječ o medijskim informacijama o interesovanju skauta.

Za Bajraktarevića, koji je rođen u Sjedinjenim Američkim Državama, a nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, interesovanje engleskog velikana predstavljalo bi važan korak u karijeri.

Nakon sjajne večeri u Portugalu, jedno je sigurno – mladi Zmaj ponovo je skrenuo pažnju evropske fudbalske javnosti na svoj talenat.