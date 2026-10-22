Mljekari upozoravaju na krizu: Niske otkupne cijene i skupi troškovi prijete domaćoj proizvodnji

Dok troškovi proizvodnje rastu, otkupne cijene mlijeka za pojedine proizvođače ostaju na svega 60 feninga po litri. Mljekari upozoravaju da takva računica više nije održiva, posebno za mala i srednja gazdinstva. Od mljekara su zatražili da najnižu otkupnu cijenu povećaju na najmanje 70 feninga, kako bi proizvođačima omogućili opstanak.

„Trenutna situacija u mljekarstvu je da su najviše pogođeni ljudi koji daju mlijeko za 60 feninga. Za 60 feninga tu nema nikakve priče, nikakvog smisla razgovarati o preživljavanju na ovakve cijene”; kazao je Milorad Arsenić, predsjednik Udruženja mljekara Republike Srpske.

Uz nisku otkupnu cijenu, proizvođače dodatno opterećuju skupo gorivo, đubrivo i ostali troškovi. Istovremeno, tvrde da prekomjeran uvoz po niskim cijenama ugrožava konkurentnost domaćih proizvoda. Od državnih institucija traže uvođenje odgovarajućih zaštitnih mjera, ali upozoravaju da na njihove zahtjeve ne dobijaju konkretne odgovore.

„Mi smo to tražili, dokazali smo već više puta da se zaista suočavamo sa prekomjernim uvozom, sa dampinškim cijenama. Prije par mjeseci mi smo dokazali da sir ulazi po dumping cijenama, kada je proizvođačka cijena samo sirovog mlijeka bila skuplja od onog sira koji je dolazio iz EU, iz pojedinih zemalja, nemoguće je bilo da nema nikakvih troškova radne snage ili transporta u tom siru i niko ne reaguje. Mi nemamo institucije koje reaguju”, dodao je Miljan Erbez, predstavik Udruženja poljoprivrednih proizvođača RS.

Ni postojeći poticaji, prema ocjeni proizvođača iz Tuzlanskog kantona, više nisu dovoljni da nadoknade rast troškova. Iako su tokom prethodnih godina određena sredstva povećavana, upozoravaju da korist od podrške često bude umanjena zbog niskih otkupnih cijena. Zbog toga traže bolju saradnju nadležnih ministarstava, proizvođača i otkupljivača.

„Kada je u pitanju omjer Ministarstvo – poticaji – otkupljivači, tu smo malo zakazali, ne samo mi poljoprivredni proizvođači, već federalne vlasti, a također i državne vlasti. Kada su u pitanju oni poticaji koje poljoprivredni proizvodjači dobivaju za proizvodnje, takoreći, svaki fening koji smo uspjeli dobiti od strane države se gubio tamo u otkupnim cijenama, ne samo mlijeka, već na nivou cijele poljoprivredne proizvodnje”, izjavio je Eldin Glibanović, predsjednik Udruženja proizvođača mlijeka „Mljekari TK“.

Nezadovoljstvo proizvođača sve je izraženije, a pojedini predstavnici udruženja smatraju da su protesti jedan od mogućih načina da skrenu pažnju na svoje zahtjeve.

„Ja bih rekao ovako, ako ih i bude, nećemo ih najaviti, nego ćemo iznenaditi”, kazao je Arsenić.

Poljoprivrednici poručuju da od nadležnih ne očekuju samo obećanja, već konkretne mjere za zaštitu domaće proizvodnje, stabilnije otkupne cijene i pravedniju raspodjelu poticaja. U suprotnom, upozoravaju, gašenje farmi neće značiti samo manje domaćeg mlijeka na tržištu, već i sve neizvjesniju budućnost života na selu.