Novi udar na džepove: Moguće drastično povećanje cijena mlijeka?!

Zbog nepovoljnih vremenskih uslova i rastućih troškova proizvodnje, mljekari iz Tuzlanskog kantona najavljuju moguće drastično povećanje cijena mlijeka, odnosno mogućnost povećanja otkupne cijene mlijeka u narednim danima, što bi se odrazilo i na cijene u trgovinama, prenosi BHRT.

Prema njihovim procjenama, najjeftinije mlijeko na policama moglo bi dostići cijenu od tri KM po litru, a poskupjeti bi mogli i ostali mliječni proizvodi. Proizvođači upozoravaju da su, nakon više godina upozorenja na teško stanje u sektoru, na rubu opstanka.

“Otkupna cijena od 80 feninga po litru ne pokriva troškove proizvodnje i ne omogućava opstanak”, kaže Eldin Glibanović, predsjednik Udruge mljekara Tuzlanskog kantona.

Glibanović navodi da su mljekari imali turbulentnu godinu zbog problema sa usjevima i silažom, a dodatno su ih opteretili rast troškova električne energije i minimalne plate radnika.

Suljo Smajić, proizvođač iz Živinica, dodaje:

“Mlijeko je već poskupilo u marketima, ali otkupna cijena kod nas ostaje ista. Proizvođači su na ivici opstanka.”

U Udruženju mljekara Republike Srpske ističu da trenutno ne planiraju promjene cijena, dok proizvođači iz drugih kantona u Federaciji potvrđuju da je poskupljenje otkupne cijene neophodno za opstanak.

Glibanović poziva vlasti da prepoznaju važnost poljoprivrede i pomognu farmerima u ublažavanju posljedica klimatskih promjena.

Ohrabrujuća vijest za proizvođače u Tuzlanskom kantonu je povećanje proizvodnje mlijeka za tri miliona litara, no zbog neuređenog sistema i neadekvatnih odluka na svim nivoima, posljedice poskupljenja i dalje snose i farmeri i potrošači.

