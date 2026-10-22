Upozorenje na obilne padavine i moguće poplave u BiH

Federalna uprava civilne zaštite objavila je upozorenje na obilne padavine i mogućnost poplava i klizišta u južnim dijelovima Bosne i Hercegovine. Prema prognozama, u Hercegovini se očekuje od 50 do 100 litara kiše po kvadratnom metru, dok bi na krajnjem jugu lokalno moglo pasti i do 120 litara.

Upozorenje visokog nivoa odnosi se na period od 21. do 22. oktobra, a posebno su ugrožena područja Mostara, Konjica, Jablanice, Stoca, Širokog Brijega i drugih hercegovačkih gradova i općina.

Prema informacijama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, zbog intenzivnih padavina na slivnom području Neretve postoji mogućnost izlijevanja manjih vodotoka, pojave bujica i aktiviranja klizišta.

Poseban rizik od poplava evidentiran je na području sjeverozapadno od Konjica, dok se povećan oprez preporučuje i stanovništvu uz rijeke Neretvu, Tihaljinu, Mladu i Trebižat.

Građanima se savjetuje da prate obavještenja nadležnih službi, očiste odvodne kanale i izbjegavaju nepotrebno kretanje uz riječne tokove i područja podložna klizištima.

U Tuzlanskom kantonu gorjeli garaža, kontejner i dimnjak

U redovnom izvještaju Federalne uprave civilne zaštite navedeno je i nekoliko vatrogasnih intervencija na području Tuzlanskog kantona.

U Živinicama su vatrogasci intervenisali u ulici Alije Izetbegovića, gdje je gorio kontejner, te u naselju Suha, zaseok Suljići, gdje je izbio požar na garaži.

Oba požara su ugašena, a na garaži je pričinjena manja materijalna šteta.

U Tuzli su vatrogasci intervenisali u Kozlovačkoj ulici, gdje je došlo do požara dimnjaka. Požar je uspješno ugašen.

Voda na jednoj lokaciji u Bihaću nije ispravna

U izvještaju se navodi i da voda na vodovodu Kamp Lipa, pumpna stanica Begovac kod Bihaća, ne zadovoljava propisane fizičko-hemijske i mikrobiološke parametre, zbog čega se preporučuje da se ne koristi.

Prema prognozi, danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima.

Dnevne temperature kretat će se od 12 do 18, a na jugu zemlje do 21 stepen Celzijusa.

Nadležne službe pozivaju građane na oprez, posebno u područjima gdje bi obilne padavine mogle izazvati bujice, odrone i probleme u saobraćaju.