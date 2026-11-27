Snažno nevrijeme u Americi obilježilo je ovogodišnji Dan zahvalnosti, donoseći obilne padavine, poplave, olujne udare vjetra i snijeg. Gotovo milion potrošača ostalo je bez električne energije, dok su hiljade letova otkazane ili odgođene tokom jednog od najprometnijih prazničnih perioda u Sjedinjenim Američkim Državama, javlja Reuters.

Posebno je pogođena istočna obala SAD-a, gdje su udari vjetra dostizali brzinu od 112 kilometara na sat, rušeći stabla i oštećujući elektroenergetsku mrežu.

Najviše problema s nestankom električne energije zabilježeno je u saveznim državama Pennsylvania, New Jersey, Maryland, Virginia i Missouri.

Prema podacima servisa FlightAware, tokom četvrtka otkazana su 454 leta, dok je 2.411 letova kasnilo. Među najpogođenijim bili su aerodromi na području Washingtona i New Yorka.

Nevrijeme u Americi izazvalo poplave i zatvaranje cesta

U saveznoj državi New Jersey proglašeno je vanredno stanje, a brojne ulice u priobalnim gradovima našle su se pod vodom. Spasilačke službe intervenisale su izvlačeći vozače iz poplavljenih automobila, dok su pojedine saobraćajnice i mostovi privremeno zatvoreni.

Istovremeno, dijelove saveznih država Missouri i Illinois zahvatile su obilne snježne padavine. U St. Louisu zabilježeno je oko 18 centimetara snijega, dok je u pojedinim dijelovima Missourija visina snježnog pokrivača premašila 35 centimetara.

Nevrijeme u Americi poremetilo je i tradicionalne praznične manifestacije. U New Yorku je zbog sigurnosnih razloga odgođena tradicionalna Macy's parada povodom Dana zahvalnosti, prvi put u njenoj stogodišnjoj historiji. Održavanje parade pomjereno je za subotu.

Nadležne službe upozorile su da bi se problemi uzrokovani poplavama i snažnim vjetrom u pojedinim priobalnim područjima mogli nastaviti i tokom petka