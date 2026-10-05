Porodice iz Donje Jablanice i dvije godine nakon poplava čekaju odgovore

Dvije godine nakon katastrofalnih poplava i odrona u Jablanici i Konjicu, u kojima je stradalo 19 osoba, istraga još nije okončana. Predmet je ove godine preuzeo Posebni odjel Federalnog tužilaštva za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala, dok porodice stradalih i dalje čekaju odgovore o okolnostima koje su prethodile tragediji i eventualnoj odgovornosti.

Tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona istragu je formiralo 7. oktobra 2024. godine. Pod istragom su jedna pravna i četiri fizičke osobe zbog sumnje na zloupotrebu položaja, teške slučajeve izazivanja opće opasnosti, onečišćenje okoliša i nesavjestan rad u službi.

Iz Federalnog tužilaštva za Detektor su potvrdili da je 18. marta 2026. godine donesena nova naredba o provođenju istrage, nakon što je ranija naredba Tužilaštva HNK-a iz proceduralnih razloga stavljena van snage, a predmet vraćen u prethodnu fazu postupka.

Navode da se kontinuirano provode istražne radnje, vještačenja i uviđaji, saslušavaju svjedoci, prikuplja i analizira dokumentacija te provjeravaju drugi podaci i dokazi važni za utvrđivanje činjenica i okolnosti tragedije.

„Postupajući federalni tužilac Posebnog odjela aktivno radi na ovom predmetu i poduzima sve potrebne radnje s ciljem što skorijeg donošenja tužilačke odluke“, saopćeno je iz Federalnog tužilaštva.

Za porodice stradalih, međutim, dvije godine bez odgovora predugo je.Lejla Begović, čiji je suprug Ernad Begović stradao pokušavajući spasiti porodicu, danas živi s troje djece u stanu koji joj je dodijelila Općina Jablanica. Kaže da pomoć države nije dobila i da je razočarana zbog sporosti istrage.

„Stanje u Donjoj Jablanici se ništa nije promijenilo. Radi se nešto, ali slabo je to“, kazala je Begović za Detektor.

Hanadi Maslo u tragediji je, dok je bila u osmom mjesecu trudnoće, izgubila bebu. Kuću u Mostaru izgradila je uz pomoć građana i humanitarnog udruženja „Pomozi.ba“, dok, kako kaže, pomoć države nije dobila.

Danas je ponovo trudna i još čeka odgovore.

„Država apsolutno ništa nije uradila po tom pitanju, samo slučaj prebacuju s jedne strane na drugu, traže dokaze… Apsolutno se ništa ne dešava“, rekla je Maslo.

Dodatna pitanja o odgovornosti otvara i činjenica da se kamenolom Šuljika, koji se nalazi u blizini Donje Jablanice, na tom području nalazi već decenijama.

Urednik portala Hercegovina.info Nikola Bačić ukazuje na dokumentaciju koja obuhvata odluke Općinskog vijeća, urbanističke saglasnosti, inspekcijske nadzore, koncesiju i prostorne planove.

„Od početka me zanima upravo taj institucionalni lanac odgovornosti, a ne samo pitanje je li kamenolom neposredno uzrokovao odron“, kazao je Bačić.

Sandi Dizdarević, profesor kriminalističke psihologije i stalni sudski vještak, smatra da ponovno pokretanje istrage ne znači da se predmet istražuje od nule, već da se mogu provoditi dodatna vještačenja, saslušanja i druge istražne radnje.

Istovremeno upozorava da protok vremena može otežati prikupljanje personalnih dokaza.

Porodice stradalih zbog toga traže da istraga što prije dobije epilog. Za njih pitanje više nije samo šta se dogodilo 4. oktobra 2024. godine, nego i ko je, ukoliko je bilo propusta, za tragediju mogao ili morao odgovarati.

Izvor: BIRN BiH/Detektor