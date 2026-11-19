Poduzetnice 21. vijeka bit će u fokusu današnjeg događaja u Tuzli, na kojem će četiri žene iz poslovnog svijeta govoriti o svojim iskustvima, izazovima i putu do uspjeha. Okrugli sto i panel diskusija pod nazivom „Poduzetnice 21. vijeka – Inspiracija za nove generacije“ bit će održani danas u 14 sati u Ateljeu „Ismet Mujezinović“.

Događaj organizuje Udruženje PROSPERA s ciljem osnaživanja žena u poslovnom svijetu i motivisanja mladih da razvijaju vlastite poslovne ideje.

Učesnice panela bit će Mirela Omerović, Alma Tihić, Semra Sukanović Bešlagić i Alisa Mujić, koje će s prisutnima podijeliti iskustva iz svojih profesionalnih karijera.

Poduzetnice 21. vijeka govorit će o poslovnim izazovima i prilikama

Tokom razgovora posebna pažnja bit će posvećena izazovima s kojima se žene suočavaju prilikom pokretanja i razvoja vlastitog biznisa, kao i mogućnostima koje poduzetništvo pruža novim generacijama.

Učesnice će predstaviti svoje poslovne puteve i iskustva stečena tokom rada, pružajući mladima priliku da iz prve ruke čuju kako izgleda razvoj poslovne ideje i suočavanje sa svakodnevnim izazovima.

Panel diskusiju moderirat će Samir Mustafić, a nakon zvaničnog dijela programa planirano je druženje učesnika i posjetilaca.

Organizatori su ovaj dio događaja zamislili kao priliku za povezivanje, uspostavljanje novih poslovnih kontakata i neformalnu razmjenu iskustava.

Događaj „Poduzetnice 21. vijeka – Inspiracija za nove generacije“ počinje danas u 14 sati u Ateljeu „Ismet Mujezinović“ u Tuzli.