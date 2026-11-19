Zabrana ulaska u BiH uvedena je državljanima Srbije Milanu Radoičiću, Zvonku Veselinoviću i njegovom bratu Žarku Veselinoviću. Prema dostupnim informacijama, odluka je donesena zbog sigurnosnih razloga, a na snazi je od 13. novembra.

Kako navodi portal Istraga.ba, trojica državljana Srbije, zajedno s još najmanje pet osoba, označeni su kao prijetnja nacionalnoj sigurnosti Bosne i Hercegovine.

Prema pisanju Klixa, zabranu je izrekla Obavještajno-sigurnosna agencija BiH (OSA). Zvanično saopćenje ove institucije o navedenoj odluci nije objavljeno.

Zabrana ulaska u BiH na snazi od 13. novembra

Odluka dolazi u trenutku kada se protiv Milana Radoičića u Srbiji vodi istraga zbog njegove uloge u oružanom napadu u Banjskoj na sjeveru Kosova, koji se dogodio u septembru 2023. godine.

Viši sud u Beogradu 17. novembra odredio mu je pritvor i naložio raspisivanje potjernice nakon što se dva dana ranije nije javio policiji, iako je imao obavezu redovnog javljanja.

Radoičić, nekadašnji potpredsjednik Srpske liste, ranije je priznao da je organizovao grupu koja je učestvovala u oružanom sukobu u Banjskoj. U tom napadu ubijen je kosovski policajac Afrim Bunjaku, kao i trojica pripadnika naoružane grupe.

Bivši pripadnik srbijanske Bezbjednosno-informativne agencije Milan Zvezdanović izjavio je za N1 da ima nezvanične informacije prema kojima je Radoičić napustio Srbiju i otišao u Moskvu. Njegova trenutna lokacija nije zvanično potvrđena.

Braća Veselinović nalaze se pod američkim sankcijama

Zvonko i Žarko Veselinović godinama se dovode u vezu s organizovanim kriminalom na sjeveru Kosova. Obojica su u decembru 2021. godine uvrštena na američku listu sankcionisanih osoba.

Američko Ministarstvo finansija tada je Zvonka Veselinovića označilo kao vođu organizovane kriminalne grupe koja se, prema navodima američkih vlasti, bavila krijumčarenjem robe, novca, droge i oružja te korupcijom.

U obrazloženju sankcija navedeno je i da su braća Veselinović ostvarivala političke veze koje su im omogućavale poslovne pogodnosti, uključujući pristup infrastrukturnim ugovorima.

Prema informacijama koje je objavio istraživački portal KRIK, Zvonko Veselinović je 11. novembra iz Sarajeva otputovao za Istanbul.

Mediji navode da je braći Veselinović i ranije bio zabranjen ulazak u Bosnu i Hercegovinu, ali da je ta mjera ukinuta početkom 2022. godine. Novom odlukom zabrana je ponovo uvedena.