Klizalište Panonika u Tuzli priprema svečano otvaranje jubilarne 20. sezone klizanja, uz poseban zabavni program namijenjen najmlađim posjetiocima. Dvije decenije zimskih radosti bit će obilježene dječijom predstavom, druženjem s maskotama i prvim klizačkim koracima u novoj sezoni.

Gradsko klizalište, koje je tokom prethodnih godina postalo jedno od omiljenih mjesta zimskog okupljanja Tuzlaka, i ove sezone očekuje brojne posjetioce, posebno djecu i porodice.

Svečano otvaranje zakazano je za subotu, 21. novembra, u 12 sati, kada će početi program pripremljen povodom ovog jubileja.

Klizalište Panonika donosi zabavu za najmlađe

Centralni dio programa bit će interaktivna dječija predstava koju će izvesti animator Fazonko, a mališane očekuje i druženje s popularnim maskotama Rumi, Mira i Stitch.

Nakon predstave posjetioci će imati priliku uživati u klizanju i fotografisanju s maskotama, čime će zvanično započeti nova sezona zimskih aktivnosti na Panonici.

Tokom prethodnih 19 sezona klizalište je ugostilo brojne generacije Tuzlaka, od onih koji su upravo na ovom mjestu prvi put stali na klizaljke do iskusnijih ljubitelja ovog zimskog sporta.

Ovogodišnja sezona posebno je značajna jer klizalište Panonika obilježava dvije decenije rada, a organizatori su za početak jubilarne sezone pripremili program koji će objediniti klizanje, dječiju zabavu i druženje.