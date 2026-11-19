Bingo City Center Tuzla nastavlja proslavu deset godina uspješnog rada i druženja sa svojim posjetiocima. Prvi slavljenički vikend protekao je u znaku odlične atmosfere, zabave za sve generacije, kreativnih radionica za najmlađe, druženja s poznatim gostima, zabavljačima i animatorima, te brojnih prilika za osvajanje poklona. Nakon sjajnog početka proslave, nova dva dana zabave, druženja i rođendanskih iznenađenja očekuju posjetioce u petak i subotu, 20. i 21. novembra.

Program drugog slavljeničkog vikenda donosi nove prilike za osvajanje vrijednih poklona i zanimljive sadržaje za sve generacije. U petak, od 17 do 20 sati, posjetioci će moći posjetiti interaktivnu „Pop up store“ zonu i okušati sreću u osvajanju poklona zakupaca centra. Poseban doživljaj donosi Filip Bubbleman, koji će za mališane odvesti u magični svijet balončića od 18 do 19 sati. Dodatno, za najmlađe su od 17 do 18 sati pripremljene kreativne art radionice, dok će se druženje nastaviti uz maskote i animatore te podjelu kolača i slatkiša od 19 do 20 sati.

Subota, 21. novembra, donosi još više razloga za dolazak. Već od 12 do 15 sati ponovo će biti otvorena „Pop up store“ zona, a od 13 do 17 sati posjetioci će imati priliku družiti se s Ildom i Edom Humićem, ali i imati još jednu priliku za osvajanje vrijednih poklona. Najmlađe i ovog dana očekuju kreativne art radionice od 17 do 18 sati, dok će od 18 do 20 sati za zabavu biti zaduženi animatori i maskote.

Subota donosi i ono što se s posebnim uzbuđenjem iščekuje – veliko izvlačenje dobitnika rođendanske nagradne igre! Javno izvlačenje zakazano je za 17 sati, a sretne dobitnike očekuju vrijedne nagrade, među kojima su putovanje za dvije osobe na Maldive i potrošačke kartice.

A kakav je to rođendan bez torte? Od 18 do 19 sati uslijedit će podjela rođendanske torte, uz koju će BCC Tuzla sa svojim posjetiocima proslaviti deset godina.

Bingo City Center Tuzla nastavlja proslavu deset godina uspješnog rada i druženja sa svojim posjetiocima. Prvi slavljenički vikend protekao je u znaku odlične atmosfere, zabave za sve generacije, kreativnih radionica za najmlađe, druženja s poznatim gostima, zabavljačima i animatorima, te brojnih prilika za osvajanje poklona. Nakon sjajnog početka proslave, nova dva dana zabave, druženja i rođendanskih iznenađenja očekuju posjetioce u petak i subotu, 20. i 21. novembra.

Program drugog slavljeničkog vikenda donosi nove prilike za osvajanje vrijednih poklona i zanimljive sadržaje za sve generacije. U petak, od 17 do 20 sati, posjetioci će moći posjetiti interaktivnu „Pop up store“ zonu i okušati sreću u osvajanju poklona zakupaca centra. Poseban doživljaj donosi Filip Bubbleman, koji će za mališane odvesti u magični svijet balončića od 18 do 19 sati. Dodatno, za najmlađe su od 17 do 18 sati pripremljene kreativne art radionice, dok će se druženje nastaviti uz maskote i animatore te podjelu kolača i slatkiša od 19 do 20 sati.

Subota, 21. novembra, donosi još više razloga za dolazak. Već od 12 do 15 sati ponovo će biti otvorena „Pop up store“ zona, a od 13 do 17 sati posjetioci će imati priliku družiti se s Ildom i Edom Humićem, ali i imati još jednu priliku za osvajanje vrijednih poklona. Najmlađe i ovog dana očekuju kreativne art radionice od 17 do 18 sati, dok će od 18 do 20 sati za zabavu biti zaduženi animatori i maskote.

Subota donosi i ono što se s posebnim uzbuđenjem iščekuje – veliko izvlačenje dobitnika rođendanske nagradne igre! Javno izvlačenje zakazano je za 17 sati, a sretne dobitnike očekuju vrijedne nagrade, među kojima su putovanje za dvije osobe na Maldive i potrošačke kartice.

A kakav je to rođendan bez torte? Od 18 do 19 sati uslijedit će podjela rođendanske torte, uz koju će BCC Tuzla sa svojim posjetiocima proslaviti deset godina zajedničkih trenutaka i lijepih uspomena.

Podsjećamo, velika nagradna igra BCC Tuzla traje do 21. novembra. Punoljetni kupci iz Federacije BiH koji ostvare račun u minimalnom iznosu od 50 KM mogu učestvovati tako što će na poleđini računa ispisati svoje lične podatke i ubaciti ga u označenu nagradnu kutiju. Svaki račun koji ispunjava uslove donosi priliku za osvajanje vrijednih nagrada.

Deset godina druženja, kupovine, zabave i lijepih uspomena BCC Tuzla obilježava pod sloganom „Tvoj centar svaki dan, još bolji kad je rođendan“, i poziva vas da se pridružite proslavi koja donosi mnogo više od rođendanske torte – još jednu priliku za zajedničke trenutke i nova lijepa sjećanja.

Podsjećamo, velika nagradna igra BCC Tuzla traje do 21. novembra. Punoljetni kupci iz Federacije BiH koji ostvare račun u minimalnom iznosu od 50 KM mogu učestvovati tako što će na poleđini računa ispisati svoje lične podatke i ubaciti ga u označenu nagradnu kutiju. Svaki račun koji ispunjava uslove donosi priliku za osvajanje vrijednih nagrada.

Deset godina druženja, kupovine, zabave i lijepih uspomena BCC Tuzla obilježava pod sloganom „Tvoj centar svaki dan, još bolji kad je rođendan“, i poziva vas da se pridružite proslavi koja donosi mnogo više od rođendanske torte – još jednu priliku za zajedničke trenutke i nova lijepa sjećanja.