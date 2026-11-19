GTA 6 – Nakon više od 13 godina čekanja, Grand Theft Auto VI zvanično je pušten u funkciju širom svijeta za PlayStation 5 i Xbox Series X/S konzole. Dok kritičari igru proglašavaju remek-djelom, među domaćim igračima već su počele žestoke rasprave oko cijene, dostupnosti i jednog tehničkog ograničenja.

Ulice neonskog Vice Cityja i fiktivne savezne države Leonida od ponoći su otvorene za milione igrača. Prvi utisci onih koji su odmah uskočili u priču o kriminalnom paru Luciji i Jasonu uglavnom su euforični, svijet je nevjerovatno živ, grafika pomjera granice, a pažnja posvećena detaljima podsjeća na usporeni, realistični tempo iz hita Red Dead Redemption 2.

Koliko košta “ulaznica” za Leonidu u BiH?

Za igrače u Bosni i Hercegovini, nabavka igre prvog dana zavisi od toga preferiraju li disk ili digitalnu verziju:

Cijena standardnog izdanja za PlayStation 5 u fizičkim radnjama kreće se oko 160 do 180 KM. Zbog ogromne potražnje, prve zalihe u većini specijalizovanih prodavnica su već rasprodate kroz prednarudžbe, pa se novi kontingenti očekuju narednih dana.

Digitalna kupovina: S obzirom na to da Bosna i Hercegovina i dalje nema zvaničnu podršku na PlayStation Storeu, igrači se najčešće oslanjaju na američke (US) ili hrvatske (HR) naloge putem dopuna (gift kartica). Standardna verzija košta 79,99 dolara (odnosno 79,99 eura), dok za Ultimate Edition treba izdvojiti 99,99 dolara.

Prije preuzimanja, potrebno je osloboditi ozbiljan prostor na disku – instalacija na PS5 zauzima oko 212 GB.

Glavna zamjerka: Zašto nema 60 FPS-a?

Iako igra na Metacriticu bilježi historijski prosjek ocjena od 99, društvene mreže i forumi su preplavljeni nezadovoljstvom zbog jedne odluke studija Rockstar Games.

GTA 6 je zaključan na 30 sličica u sekundi (FPS) na svim konzolama, uključujući i znatno skuplji PlayStation 5 Pro. Igrači koji su kupili snažniju verziju konzole upravo zbog ove igre ne kriju razočaranje što ne postoji Performance mod sa fluidnijih 60 FPS-a, navodeći da brza vožnja kroz gust saobraćaj povremeno djeluje mutno.

Pored toga, prijavljeni su i sitni problemi tipični za prvi dan izlaska, poput povremenog treperenja ulične rasvjete i kratkih prekida zvuka na slušalicama, što bi trebalo biti riješeno prvim zakrpama.

Šta je sa PC igračima?

Najveća frustracija u našoj regiji, gdje je gejming na računarima i dalje najpopularniji, ostaje činjenica da PC verzija još nije izašla. Rockstar još uvijek nije objavio zvaničan datum kada će igra stići na računare, ali sudeći po dosadašnjoj praksi ovog studija, PC publika će morati sačekati najmanje godinu dana.