GTA VI danas je zvanično postao dostupan igračima širom Evrope, čime je završeno trinaestogodišnje čekanje na novi nastavak jednog od najpopularnijih serijala videoigara.

Najnoviji naslov kompanije Rockstar Games privukao je ogromnu pažnju i prije izlaska, a podaci o prednarudžbama ukazuju na mogućnost rekordne zarade.

Grand Theft Auto VI dostupan je od ponoći, 19. novembra, za konzole PlayStation 5 i Xbox Series X i S. Igrači koji su ranije naručili igru imali su mogućnost da je unaprijed preuzmu, kako bi odmah nakon zvaničnog početka prodaje mogli započeti igranje.

GTA VI već ostvario milijarde dolara kroz prednarudžbe

Prema podacima koje prenosi njemačka agencija dpa, prednarudžbe su donijele više od 1,5 milijardi dolara prihoda. Takav rezultat mogao bi omogućiti da GTA VI postane jedno od najuspješnijih lansiranja u historiji industrije zabave.

Iznimno velika očekivanja prate i troškovi razvoja. Procjenjuje se da je u izradu novog nastavka uloženo između jedne i dvije milijarde dolara, što ga svrstava među najskuplje projekte u historiji videoigara.

Zbog različitih vremenskih zona, ljubitelji serijala na Novom Zelandu među prvima su dobili priliku zaigrati novi nastavak. Lansiranje je organizovano prema lokalnom vremenu, pa su igrači u različitim dijelovima svijeta pristup dobili u različitim trenucima.

Povratak u Vice City uz dvoje glavnih likova

Radnja novog GTA VI smještena je u Vice City, izmišljeni grad inspirisan američkim Miamijem, unutar savezne države Leonida. Igra prati Jasona Duvala i Luciju Caminos, dvoje protagonista koji se suočavaju s opasnim posljedicama nakon što pokušaj brze zarade krene po zlu.

Igrači ponovo mogu istraživati veliki otvoreni svijet, učestvovati u misijama i različitim aktivnostima, što je već decenijama jedno od glavnih obilježja serijala Grand Theft Auto.

Prva igra iz ove franšize objavljena je 1997. godine, dok je prethodni veliki nastavak, GTA V, stigao 2013. godine i postao jedan od komercijalno najuspješnijih naslova u historiji industrije.

GTA VI trenutno je dostupan za PlayStation 5 i Xbox Series X i S, dok se verzija za računare očekuje naknadno. Zvaničan datum njenog izlaska još nije objavljen.