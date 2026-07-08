GTA VI mogao bi oboriti internet: Najiščekivanija igra decenije pred izlazak

Iako do izlaska GTA VI još ima vremena, jer za konzole izlazi 19.11, jasno je da ovaj naslov odavno nije samo još jedna videoigra. Novi nastavak kultnog serijala kompanije Rockstar Games prerastao je u globalni fenomen koji već mjesecima dominira društvenim mrežama, gaming zajednicom i internetom, a mnogi vjeruju da bi njegov dolazak mogao doslovno “oboriti internet”.

Očekivanja nikada nisu bila veća. Prethodni nastavak, Grand Theft Auto V, prodat je u više od 210 miliona primjeraka i godinama ostao među najigranijim naslovima zahvaljujući ogromnoj popularnosti online moda. Upravo zbog toga, GTA VI nije tek običan nastavak – pred njim je zadatak da naslijedi jednu od najuspješnijih videoigara svih vremena.

Veliko uzbuđenje izazvao je i povratak u legendarni Vice City, smješten u saveznu državu Leonida, inspirisanu savremenom Floridom. Brojni fanovi vjeruju da će upravo ova kombinacija nostalgije, modernog otvorenog svijeta i prepoznatljivog Rockstarovog humora donijeti potpuno novo iskustvo.

Iako je izlazak igre odgođen kako bi razvojni tim imao dodatno vrijeme za završna poboljšanja, mnogi smatraju da je upravo to dodatno povećalo interes javnosti. Rockstar je godinama poznat po tome da kvalitet stavlja ispred rokova, pa fanovi vjeruju da će čekanje biti vrijedno.

Međutim, igrači danas očekuju mnogo više od ljepše grafike i veće mape. Žele inteligentnije likove, napredniju policijsku umjetnu inteligenciju, realističnije reakcije svijeta, bogatije interakcije i otvoreni svijet koji će djelovati življe nego ikada prije.

Uprkos ogromnim očekivanjima, mnogi analitičari smatraju da GTA VI ima sve preduslove da postane nova prekretnica u industriji videoigara. Ako Rockstar ispuni ono što obećava, novi nastavak mogao bi godinama dominirati gaming scenom i postati jedan od najvećih događaja u historiji zabavne industrije.

Zbog svega navedenog, pravo pitanje više nije hoće li se GTA VI prodavati u milionima primjeraka. Mnogo zanimljivije pitanje glasi – da li je internet spreman za trenutak kada igra konačno bude objavljena i kada milioni igrača širom svijeta istovremeno krenu u istraživanje njenog otvorenog svijeta.