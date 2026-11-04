Jeste li već uzeli bolovanje za 19. novembar? GTA 6 izlazi za samo dvije sedmice

GTA 6 izlazi za samo dvije sedmice, a milioni ljubitelja videoigara širom svijeta odbrojavaju dane do jednog od najiščekivanijih događaja u historiji gaming industrije.

Nakon više od decenije čekanja, brojnih glasina i nekoliko odgađanja, Grand Theft Auto VI konačno stiže 19. novembra 2026. godine. Za mnoge igrače taj četvrtak mogao bi biti idealan dan za godišnji odmor, a na društvenim mrežama već se može zamisliti dobro poznato pitanje: Je li neko rezervisao slobodan dan za GTA?

Kompanija Rockstar Games potvrdila je da novi nastavak popularnog serijala izlazi za PlayStation 5 i Xbox Series X/S, dok verzija za računare nije među najavljenim platformama na dan izlaska. Igra je već dostupna za prednarudžbu, a kupci digitalnih izdanja moći će je unaprijed preuzeti od 12. novembra.

Za fanove koji su posljednji veliki nastavak, GTA 5, prvi put zaigrali još 2013. godine, dolazak šestog dijela predstavlja kraj čekanja dugog više od 13 godina. U međuvremenu su se promijenile generacije konzola, tehnologija, ali i način na koji ljudi igraju videoigre.

GTA 6 vraća igrače u Vice City, ali donosi potpuno novu priču

Radnja GTA 6 smještena je u izmišljenu američku saveznu državu Leonida, inspirisanu Floridom, s posebnim naglaskom na Vice City, grad koji će starijim igračima biti dobro poznat iz prethodnih nastavaka.

Ovoga puta u središtu priče nalaze se Jason Duval i Lucia Caminos, kriminalni par koji pokušava preživjeti u svijetu pljački, kriminalnih organizacija i opasnih dogovora. Nakon što jedan naizgled jednostavan posao krene po zlu, njih dvoje završavaju usred velike kriminalne zavjere.

Posebnu pažnju privukla je Lucia, koja je jedna od glavnih protagonistica igre. Njen odnos s Jasonom i zajednička borba za opstanak predstavljaju važan dio nove priče.

Rockstar je kroz objavljene materijale predstavio svijet prepun plaža, močvara, luksuznih automobila, noćnih klubova i prepoznatljive satire američkog društva. Društvene mreže, viralni snimci i savremena internet kultura također imaju mjesto u prikazu Leonide.

Zašto je GTA 6 toliko dugo čekan?

Prvobitni plan bio je da GTA 6 stigne tokom 2025. godine, ali je izlazak pomjeren na maj 2026. Nakon toga uslijedilo je novo odgađanje, pa je Rockstar kao konačni planirani datum odredio 19. novembar.

Iz kompanije su ranije objasnili da im je dodatno vrijeme potrebno kako bi igru završili na nivou kvaliteta koji publika očekuje.

Očekivanja su izuzetno visoka jer GTA nije samo serijal videoigara. Njegovi prethodni nastavci postali su dio popularne kulture, a GTA 5 zadržao je ogromnu publiku i godinama nakon premijere, posebno zahvaljujući online načinu igranja.

Novi nastavak zato ima težak zadatak: ponuditi dovoljno noviteta da opravda čekanje i istovremeno sačuvati ono zbog čega su igrači zavoljeli prethodne dijelove.

Koliko košta GTA 6 i kada počinje preuzimanje?

Jedna od zanimljivosti vezanih za novi nastavak jeste njegova cijena. Standardno izdanje košta 79,99 američkih dolara, dok Ultimate Edition iznosi 99,99 dolara. Skuplje izdanje donosi dodatna vozila, oružje, odjeću i druge sadržaje namijenjene glavnim likovima.

Rockstar je 3. novembra objavio noviju informaciju prema kojoj će unaprijed preuzimanje igre početi 10. novembra, dva dana ranije od prvobitno najavljenog termina. Time će igrači moći pripremiti svoje konzole prije zvaničnog izlaska.

Kupci koji igru nabave prije 20. novembra dobit će i dodatni paket Vintage Vice City Pack, koji donosi sadržaje inspirisane prepoznatljivim stilom Vice Cityja.

GTA 6 mogao bi oboriti rekorde gaming industrije

Razmjere očekivanja najbolje pokazuje uspjeh prethodnog nastavka. GTA 5 prodat je u približno 230 miliona primjeraka, što ga svrstava među najprodavanije videoigre svih vremena.

Analitičari očekuju da bi šesti nastavak mogao ostvariti milijarde dolara prihoda ubrzo nakon izlaska, a interesovanje je toliko veliko da se njegov dolazak smatra jednim od najvažnijih događaja u industriji zabave ove godine.

Dodatnu pažnju izazvao je i novi trailer objavljen 15. oktobra, u kojem je predstavljena muzika francuskog elektronskog dua Justice. Na soundtracku se pojavljuju i poznata muzička imena, među kojima su Tame Impala, SZA i King Gizzard & The Lizard Wizard.

Rockstar je već najavio da će novi nastavak donijeti izuzetno detaljan i prostran svijet, a upravo sloboda istraživanja, vožnja kroz gradove i mogućnost provođenja sati izvan glavne priče predstavljaju neke od najvećih razloga popularnosti ovog serijala.

Hoće li 19. novembra biti više bolovanja nego inače?

Iako je priča o uzimanju bolovanja zbog izlaska videoigre prvenstveno šala među gamerima, činjenica je da za mnoge ljubitelje serijala 19. novembar predstavlja datum koji su dugo čekali.

Neki će slobodno vrijeme posvetiti istraživanju Vice Cityja, drugi će odmah krenuti u izvršavanje misija, dok će dio publike vjerovatno samo gledati prve snimke i reakcije igrača.

Zanimljivo je da se izlazak igre poklapa s četvrtkom, pa bi uz jedan slobodan dan i vikend koji slijedi igrači mogli imati nekoliko dana za istraživanje Leonide.

Za one koji su odrasli uz GTA: San Andreas, Vice City ili GTA 5, novi nastavak predstavlja priliku za povratak serijalu koji je obilježio različite generacije igrača.

A pitanje s početka teksta sada zvuči još zanimljivije: jeste li već isplanirali šta ćete raditi 19. novembra?