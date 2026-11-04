Dino Beganović ponovo za volanom Ferrarija: Poznato kada će voziti na Interlagosu

Dino Beganović, švedski vozač bosanskohercegovačkih korijena, ponovo će sjesti za volan Ferrarijevog bolida SF-26. Italijanski tim potvrdio je da će mladi automobilista nastupiti na prvom slobodnom treningu uoči Velike nagrade Sao Paula, koja se ovog vikenda vozi u Brazilu.

Beganović će priliku dobiti u petak, 6. novembra, na legendarnoj stazi Interlagos, a prvi slobodni trening počinje u 16:30 sati po našem vremenu.

Bit će to njegov treći nastup na slobodnim treninzima Formule 1 ove sezone. Prethodno je vozio Ferrarijev bolid tokom trkačkih vikenda u Španiji i Austriji, gdje je sticao iskustvo u radu s jednom od najpoznatijih ekipa u historiji ovog sporta.

Dino Beganović prvi put vozi na legendarnoj stazi Interlagos

Za 22-godišnjeg vozača nastup u Brazilu imat će poseban značaj jer će prvi put voziti na stazi Autódromo José Carlos Pace, poznatijoj kao Interlagos.

Beganović je uoči novog nastupa poručio da se raduje povratku u Ferrari SF-26, naglašavajući da će njegov zadatak biti prikupljanje što više korisnih informacija koje mogu pomoći ekipi tokom ostatka trkačkog vikenda.

Interlagos je jedna od najpoznatijih staza u kalendaru Formule 1, a Velika nagrada Sao Paula na rasporedu je u nedjelju, 8. novembra, s početkom u 18 sati po srednjoevropskom vremenu.

Ferrari mu povjerio važnu ulogu za narednu sezonu

Novi nastup dolazi nakon što je Ferrari sredinom oktobra potvrdio da će Dino Beganović od 2027. godine preuzeti ulogu razvojnog i rezervnog vozača italijanskog tima.

Riječ je o značajnom napretku u karijeri mladog automobiliste, koji je član Ferrarijevog programa razvoja vozača od 2020. godine.

Nova pozicija podrazumijeva njegovo aktivnije uključivanje u rad ekipe Formule 1, kao i mogućnost da zamijeni nekog od stalnih vozača ukoliko se za to ukaže potreba.

Dino Beganović trenutno nastupa i u Formuli 2, a prelazak na poziciju rezervnog i razvojnog vozača predstavlja naredni korak u njegovoj saradnji s Ferrarijem.