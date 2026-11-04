Helsinški odbor traži odgovore od vlasti: Zašto nema napretka u reformi pravosuđa BiH?

Ali Huremović
Helsinški odbor traži odgovore od vlasti: Zašto nema napretka u reformi pravosuđa BiH?

Reforma pravosuđa u BiH drugu godinu zaredom nije ostvarila napredak, upozorio je Helsinški odbor za ljudska prava, reagirajući na danas objavljeni izvještaj Evropske komisije o Bosni i Hercegovini. Iz ove organizacije poručuju da odgovornost za zastoj snose vlasti koje nisu ispunile preuzete obaveze, dok posljedice nefunkcionalnog pravosudnog sistema najviše osjećaju građani.

Evropska komisija u izvještaju za 2026. godinu ocjenjuje da nije ostvaren napredak u jačanju nezavisnosti pravosuđa i zaštiti temeljnih prava. Novi zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i Zakon o sudovima BiH još nisu usvojeni, iako predstavljaju ključne reforme na evropskom putu zemlje.

Reforma pravosuđa u BiH: Helsinški odbor traži odgovornost vlasti

Iz Helsinškog odbora upozoravaju da dugogodišnje odgađanje reformi nije samo političko i institucionalno pitanje, nego problem koji direktno utiče na svakodnevni život građana.

Prema njihovoj ocjeni, pravosuđe ne funkcioniše dovoljno djelotvorno, njegova nezavisnost nije osigurana, a korupcija na visokom nivou narušava ekonomiju i povjerenje javnosti u institucije.

Posebno su upozorili na položaj novinara i organizacija civilnog društva. Prijetnje novinarima ugrožavaju pravo javnosti na informacije o načinu trošenja javnog novca, dok pritisci na aktiviste ograničavaju slobodu udruživanja, izražavanja i djelovanja građana.

Helsinški odbor zbog toga zahtijeva od Vijeća ministara BiH i Parlamentarne skupštine BiH da javnosti objasne zbog čega ključni pravosudni zakoni još nisu usvojeni.

Od nadležnih institucija traže i da jasno navedu ko je odgovoran za svaki preostali korak u zakonodavnom procesu te u kojim rokovima će obaveze biti završene.

Bez saradnje s civilnim društvom nema bržih evropskih reformi

U saopćenju se naglašava da je za napredak Bosne i Hercegovine prema članstvu u Evropskoj uniji neophodno aktivnije partnerstvo vlasti i organizacija civilnog društva.

Takva saradnja, smatraju u Helsinškom odboru, mora biti uspostavljena na svim nivoima vlasti kako bi provođenje reformi bilo efikasnije i transparentnije.

Evropska komisija u ovogodišnjem paketu proširenja također upozorava da Bosna i Hercegovina sve više zaostaje na evropskom putu, uprkos javno iskazanoj opredijeljenosti političkih predstavnika za članstvo u Evropskoj uniji.

Helsinški odbor poručuje da je odgovornost institucija da preuzete obaveze pretvore u konkretne zakonske i institucionalne promjene, uz aktivno uključivanje civilnog društva u reformske procese.

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