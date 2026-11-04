Mlada karatistkinja Ajla Ferhatbegović predstavlja BiH u Istanbulu

Ajla Ferhatbegović, mlada karatistkinja iz Kalesije, predstavljat će Bosnu i Hercegovinu na Balkanskom prvenstvu za kadete, juniore i takmičare do 21 godine, koje će od 6. do 8. novembra biti održano u Istanbulu. Uoči odlaska na ovo značajno takmičenje, Ajla je odradila posljednji trening sa svojim klubom.

Iz Karate kluba Bosna Kalesija saopćili su da su pripreme završene te da njihovu takmičarku očekuje nastup u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Ajla je poziv u kadetsku reprezentaciju zaslužila zahvaljujući dosadašnjim rezultatima i osvojenim bodovima na izbornom turniru. Ranije je bila članica dječije karate reprezentacije BiH, a nastup u Istanbulu predstavlja novi izazov u njenoj sportskoj karijeri.

Ajla Ferhatbegović na Balkanskom prvenstvu uz podršku Kalesije

Iz kluba su putem zvanične Facebook stranice zahvalili svima koji su finansijski i organizaciono podržali odlazak njihove takmičarke na Balkansko prvenstvo.

Podršku su pružili načelnik Općine Kalesija Nermin Mujkanović, Sportski savez Općine Kalesija, Mjesna zajednica Centar Kalesija, Zux Kalesija, Slatko Ćoše Kalesija i Šeši Miljanovci.

Posebnu zahvalnost klub je uputio roditeljima mladih sportista, odnosno porodicama Mujkić, Bešlić, Omerović i Merić, koje su također pomogle realizaciju ovog odlaska.

Iz Karate kluba Bosna Kalesija ističu da podrška lokalne zajednice i roditelja ima veliki značaj za razvoj mladih sportista i njihovo učešće na međunarodnim takmičenjima.

Ajla Ferhatbegović nastupit će na 26. Balkanskom prvenstvu u karateu, koje se održava od petka do nedjelje u Istanbulu, gdje će se takmičiti mladi karatisti iz zemalja Balkana.